stichd成為Aston Martin Aramco Cognizant Formula One®車隊的官方商品合作夥伴

荷蘭斯海爾托亨博斯和英格蘭銀石--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球授權經營合作夥伴stichd與 Aston Martin Aramco Cognizant Formula One®車隊（AMF1車隊）簽署長期協議，從2024年開始，stichd擁有設計、生產和分銷AMF1車迷服飾產品的獨家權利。

PUMA Group旗下的stichd將獲得AMF1產品的全球分銷權，在多個線上和線下通路銷售AMF1車隊的品牌冠名服裝和配飾，包括男裝、女裝和童裝。stichd還將成為該車隊的官方電子商務合作夥伴。

stichd執行長Nina Nix表示：「能夠與AMF1車隊攜手合作，我們感到興奮不已！隨著F1®和Aston Martin的影響力持續增加，我們已經準備好將賽車運動的熱情融入時尚前衛的服裝和配飾。我們非常期待與AMF1車隊合作。」

stichd是經營授權粉絲服飾和生活風尚服飾、襪類、貼身衣褲和泳裝業務的公司，將在amf1.com網站、Fuel for Fans線上商店以及其他線上和離線商店銷售AMF1車隊的官方商品。

AMF1車隊商業和行銷董事總經理Jefferson Slack表示：「我們深刻感受到車迷們的熱情和狂熱。今年，我們見證了觀眾大幅成長，特別是車隊在賽道上的表現進步之後。車隊所做的大量工作都是為了帶給車迷們驚喜和歡樂。與stichd合作為大家提供官方粉絲服飾是非常好的機會，我們期待就明年的首個產品系列與stichd密切合作。」

從2024年開始，stichd還將擁有在每個Formula One®比賽週末期間經營車迷零售店的獨家權利。stichd將在這些商店中銷售Formula One®產品、車隊複刻品、車迷服飾以及特別版系列——包括AMF1粉絲服飾、車隊服裝、車手特別版和車隊套裝的複刻版。

stichd的母公司PUMA是Formula One®和其他賽車運動系列的主要供應商，提供車手比賽裝備、車隊服裝和其他商品。

stichd與AMF1締結新合作夥伴關係後的首批產品將於2024年國際汽聯世界一級方程式錦標賽(2024 FIA Formula One World Championship)賽季開始時推出。

關於stichd

stichd是深受信賴的品牌合作夥伴，總部位於荷蘭斯海爾托亨博斯。公司擁有700多名員工，目前的品牌合作夥伴包括：PUMA、Tommy Hilfiger、Levi’s、Head、Calvin Klein、Mercedes-AMG Petronas Formula One Team、Scuderia Ferrari、Porsche Motorsport、Ayrton Senna、Formula 1、Formula E、BMW Lifestyle and Motorsport和Manchester City Football Club。從品牌冠名襪類和內衣，到時尚泳裝、粉絲服飾、生活風尚服裝和配飾，stichd能夠生產適合每一位消費者的個人化產品，並為此深感自豪。stichd將其產品視為默默無聞的英雄——它們深受用戶鍾愛，是許多人親密無間的伴侶。stichd與眾多世界頂尖品牌合作，為全球消費者生產卓越的產品。公司對於多個品牌和市場都有深刻的理解，能夠巧妙地求取平衡，生產出人們喜愛的產品。秉持「有意識地創造便利」(Consciously Craft Convenience)的使命，stichd不斷創新，在時尚必需品、粉絲服飾和生活風尚領域始終保持領先地位。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.stichd.com

關於Aston Martin Aramco Cognizant Formula One®車隊

傳奇品牌Aston Martin於1959年首次參加一級方程式賽車比賽，並在加拿大企業家Lawrence Stroll的領導下於2021年重返賽車運動。車隊的核心是充滿熱情的人員組成的團隊，並擁有極具天賦的車手隊伍——包括兩次獲得世界冠軍的Fernando Alonso和加拿大的Lance Stroll，這是一支擁有豐富歷史傳承而又具有新銳觀點的車隊。在合作夥伴和策略性夥伴的鼎力支持下，這支總部位於銀石的車隊正在為F1賽車運動注入新的活力。車隊決心撼動既有秩序，在激烈的比賽中脫穎而出。

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