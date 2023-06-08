stichd成为Aston Martin Aramco Cognizant F1车队的官方商品合作伙伴

全球授权合作伙伴stichd与Aston Martin Aramco Cognizant F1车队（AMF1车队）签署了一份长期协议。从2024年开始，stichd拥有设计、生产和分销AMF1车迷服饰产品的独家权利。（图示：美国商业资讯）

全球授权合作伙伴stichd与Aston Martin Aramco Cognizant F1车队（AMF1车队）签署了一份长期协议。从2024年开始，stichd拥有设计、生产和分销AMF1车迷服饰产品的独家权利。（图示：美国商业资讯）

荷兰斯海尔托亨博斯和英格兰锡尔弗斯通--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球授权合作伙伴stichd与Aston Martin Aramco Cognizant F1车队（AMF1车队）签署了一份长期协议。从2024年开始，stichd拥有设计、生产和分销AMF1车迷服饰产品的独家权利。

PUMA Group旗下的stichd将获得AMF1产品的全球分销权，在多个线上和线下渠道销售AMF1车队的品牌冠名服装和配饰，包括男装、女装和童装。stichd还将成为该车队的官方电子商务合作伙伴。

stichd首席执行官Nina Nix表示：“能够与AMF1车队携手合作，我们感到激动不已！随着F1®和Aston Martin的影响力持续增加，我们已经准备好将赛车运动的激情融入时尚前卫的服装和配饰。非常期待与AMF1车队的合作。”

stichd是经营授权粉丝服饰、休闲服、袜类、贴身衣裤和泳装业务的公司，将通过amf1.com网站、Fuel for Fans在线商店以及其他在线和离线商店销售AMF1车队的官方商品。

AMF1车队商业和营销董事总经理Jefferson Slack表示：“车迷们的激情和狂热让我们深受感染。今年，我们见证了车迷群体的极速增长，特别是当我们车队在赛道上取得优异成绩之后。车队所做的大量工作都是为了给车迷们带来惊喜和欢乐。与stichd合作为大家提供官方粉丝服饰是非常好的机会，我们期待就明年的首个产品系列与stichd密切合作。”

从2024年开始，stichd还将拥有在每个F1®比赛周末期间经营车迷零售店的独家权利。stichd将在这些商店中销售F1®产品、车队复刻品、车迷服饰以及特别版系列——包括AMF1车队粉丝服饰、车队服装、车手特别版和车队套装的复刻版。

stichd的母公司PUMA是F1®和其他赛车运动产品的领先供应商，其产品包括车手比赛装备、车队服装和其他商品。

stichd与AMF1合作后的首批产品将于2024年国际汽联F1世界锦标赛赛季开始时推出。

关于stichd

stichd是一家深受品牌信赖的合作伙伴，总部位于荷兰斯海尔托亨博斯。公司拥有700多名员工，目前的品牌合作伙伴包括：PUMA、Tommy Hilfiger、Levi’s、Head、Calvin Klein、Mercedes-AMG Petronas Formula One Team、Scuderia Ferrari、Porsche Motorsport、Ayrton Senna、Formula 1、Formula E、BMW Lifestyle and Motorsport和Manchester City Football Club。从品牌冠名袜类和内衣，到时尚泳装、粉丝服饰、休闲服和配饰，stichd能够生产适合每一位消费者的个性化产品，并为此深感自豪。stichd将其产品视为默默无闻的英雄——它们深受用户钟爱，是许多人亲密无间的伴侣。stichd与众多世界顶尖品牌合作，为全球消费者生产卓越的产品。公司对于多个品牌和市场有着深刻的理解，能够通过针对性的调整生产出人们喜爱的产品。秉持“有意识地创造便利”(Consciously Craft Convenience)的使命，stichd不断创新，在时尚必需品、粉丝服饰和休闲服装领域始终保持领先地位。如需了解更多信息，请访问www.stichd.com

关于Aston Martin Aramco Cognizant F1车队

传奇品牌Aston Martin于1959年首次参加一级方程式赛车比赛，并在加拿大企业家Lawrence Stroll的领导下于2021年重返F1赛场。车队的核心是一支充满激情的团队，并拥有天赋杰出的车手队伍——包括两次获得世界冠军的Fernando Alonso和来自加拿大的Lance Stroll。这是一支历史悠久而又锐意进取的车队。在合作伙伴和战略伙伴的鼎力支持下，这支总部位于锡尔弗斯通的车队正在为F1赛车运动注入新的活力。车队决心撼动既有秩序，在激烈的赛道比拼中脱颖而出。

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