stichd se torna parceiro oficial de divulgação comercial da Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team

Global licensing partner stichd has signed a long-term agreement with the Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team (AMF1 Team), which gives it the exclusive rights to design, produce and distribute the group’s fanwear products starting in 2024. (Graphic: Business Wire)

Global licensing partner stichd has signed a long-term agreement with the Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team (AMF1 Team), which gives it the exclusive rights to design, produce and distribute the group’s fanwear products starting in 2024. (Graphic: Business Wire)

‘S-HERTOGENBOSCH, Países Baixos & SILVERSTONE, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--O parceiro internacional de licenciamento stichd assinou um contrato a longo prazo com a Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team (AMF1 Team), que confere os direitos exclusivos de projeto, produção e distribuição dos produtos de vestuário para fãs do grupo a partir de 2024.

A stichd, que faz parte do Grupo PUMA, terá direitos de distribuição mundial para vender vestuário e acessórios da marca AMF1 Team para homens, mulheres e crianças em diversos canais online e offline. Também irá se tornar o parceiro oficial de comércio eletrônico da equipe.

"Estamos muito empolgados por unir forças com a AMF1 Team", afirmou Nina Nix, Diretor Executivo da stichd. "À medida que a F1® e a Aston Martin continuam aumentando sua dinâmica, estamos prontos para traduzir esta paixão em vestuário e acessórios de moda. E estamos realmente na expectativa de fazer isto com a AMF1 Team."

A stichd, uma empresa de vestuário licenciada para fãs e de estilo de vida, bem como meias, roupa corporal e trajes de banho, irá disponibilizar a divulgação comercial oficial da AMF1 Team em amf1.com, na loja online 'Fuel for Fans' e noutras lojas online e offline.

"Sentimos realmente a paixão e a intensidade de nossos fãs", disse Jefferson Slack, Diretor Geral Comercial e de Marketing da AMF1 Team. "Este ano, testemunhamos um enorme crescimento do nosso público, sobretudo à medida que o desempenho da equipe em pista melhorou. Muito do que fazemos como equipe é dirigido para surpreender e deleitar nossa base de fãs. A parceria com a stichd para disponibilizar a todos o vestuário oficial para fãs é uma oportunidade fantástica e estamos na expectativa de trabalhar em estreita cooperação com eles na primeira coleção do próximo ano."

A partir de 2024, a stichd também terá os direitos exclusivos de operar as lojas de varejo para fãs durante todos os fins de semana com corrida de Fórmula 1®. Nestas lojas, a stichd irá vender produtos da Fórmula 1®, bem como réplicas de equipes, vestuário para fãs e coleções de edições especiais, incluindo vestuário para fãs da AMF1, vestuário para equipes, produtos especiais para pilotos e réplicas de kit de equipes.

A PUMA, empresa matriz da stichd, é o principal fornecedor das equipes de corrida para pilotos, vestuário de equipe e produtos de divulgação comercial na Fórmula 1® e em outras séries de esportes motorizados.

Os primeiros produtos da nova parceria da stichd com a AMF1 estarão disponíveis no início da temporada de 2024 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA.

Sobre a stichd

A stichd é um parceiro de marca de confiança com sede em 's-Hertogenbosch, nos Países Baixos. Empregando mais de 700 pessoas, os atuais parceiros de marca da empresa incluem: PUMA, Tommy Hilfiger, Levi's, Head, Calvin Klein, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Scuderia Ferrari, Porsche Motorsport, Ayrton Senna, Formula 1, Formula E, BMW Lifestyle and Motorsport e Manchester City Football Club. Desde meias e roupa interior da marca até trajes de banho da moda, vestuário para fãs, vestuário e acessórios de estilo de vida, a stichd se orgulha de criar produtos universais e pessoais para todos. Na stichd, os produtos são vistos como humildes heróis, peças que são íntimas e apreciadas por muitos. Ao fazer parcerias com uma série de marcas mundiais de ponta, a stichd fabrica produtos excecionais a um público internacional; obtendo um equilíbrio entre a compreensão das múltiplas marcas e mercados, enquanto fabrica produtos que as pessoas amam. Com a missão de criar conveniência de modo consciente, a stichd está continuamente inovando, permanecendo líder em artigos essenciais de moda, vestuário para fãs e de estilo de vida. Para mais informação, acesse www.stichd.com

Sobre a Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team

A lendária marca Aston Martin competiu pela primeira vez na Fórmula 1 em 1959 e regressou ao esporte em 2021 sob a liderança do empresário canadense Lawrence Stroll. Com uma equipe de pessoas profundamente apaixonadas e uma talentosa equipe de pilotos, incluindo o campeão mundial por duas vezes, Fernando Alonso, e do Canadá, Lance Stroll, esta é uma equipe com uma herança rica e uma nova perspectiva. Junto com parceiros colaborativos e estratégicos, a equipe com sede em Silverstone está trazendo nova energia ao esporte, com a determinação de agitar a ordem e competir na ponta.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.