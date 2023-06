stichd wordt de officiële merchandise partner van het Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team

'S-HERTOGENBOSCH, Nederland & SILVERSTONE, Verenigd Koninkrijk--(BUSINESS WIRE)--Wereldwijde licentiepartner stichd heeft een langetermijnovereenkomst getekend met het Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team (AMF1 Team), waardoor zij vanaf 2024 de exclusieve rechten krijgt voor het ontwerpen, produceren en distribueren van fanwear-producten van het team.

stichd, onderdeel van de PUMA Group, krijgt de wereldwijde distributierechten voor de verkoop van AMF1 Team's merkkleding en -accessoires voor mannen, vrouwen en kinderen via verschillende online en offline kanalen. Daarnaast wordt zij ook de officiële e-commerce partner van het team.

"We zijn meer dan enthousiast over de samenwerking met het AMF1 Team", zegt Nina Nix, CEO van stichd. "Nu F1® en Aston Martin steeds populairder worden, zijn wij klaar om de passie voor de sport te vertalen naar modieuze kleding en accessoires. En we kijken er echt naar uit om dit samen met het AMF1-team te doen."

stichd, een bedrijf voor fanwear onder licentie en lifestyle kleding, en ook legwear, bodywear en swimwear, zal de officiële merchandise van het AMF1 Team beschikbaar maken op amf1.com, de Fuel for Fans-webshop en andere online en offline winkels.

"Wij voelen echt de passie en gedrevenheid van onze fans", aldus Jefferson Slack, AMF1 Team Managing Director, Commercial & Marketing. "Dit jaar is het aantal fans dat wij hebben enorm gegroeid, vooral omdat de prestaties van ons team op de verschillende circuits zijn verbeterd. Veel van wat wij als team doen is erop gericht om onze fans te verrassen en blij te maken. Samenwerken met stichd om de officiële fanwear beschikbaar te maken voor iedereen is een fantastische kans en we kijken ernaar uit om nauw met hen samen te werken aan de eerste collectie van volgend jaar."

Vanaf 2024 heeft stichd ook de exclusieve rechten om de fanshops te exploiteren tijdens elk Formule One® raceweekend. In deze fanshops verkoopt stichd Formule One® producten en team replica's, fanwear en special-edition collecties, waaronder AMF1 fanwear, teamwear, specifieke items van een coureur en replica's van de team kit.

PUMA, het moederbedrijf van stichd, is de belangrijkste leverancier van racekleding voor coureurs, teamwear en merchandise producten in de Formule One® en andere raceklassen.

De eerste producten van de nieuwe samenwerking tussen stichd en AMF1 zullen beschikbaar zijn bij de start van het 2024 FIA Formula One World Championship seizoen.

Over stichd

stichd is een vertrouwde merkpartner met haar hoofdkantoor in 's-Hertogenbosch, Nederland. Het bedrijf heeft meer dan 700 mensen in dienst en de huidige merkpartners zijn onder andere: PUMA, Tommy Hilfiger, Levi's, Head, Calvin Klein, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Scuderia Ferrari, Porsche Motorsport, Ayrton Senna, Formule 1, Formule E, BMW Lifestyle and Motorsport en Manchester City Football Club. stichd is er trots op producten te maken die universeel zijn en toch persoonlijk, van merksokken tot ondergoed en modieuze zwemkleding, van fanwear tot lifestyle kleding en accessoires. Bij stichd worden producten gezien als ‘humble heroes’ items die vertrouwd zijn en door velen worden gewaardeerd. stichd maakt uitzonderlijke producten voor een wereldwijd publiek door samen te werken met verschillende wereldwijde A-merken; door producten te maken waar mensen van houden en een balans te vinden tussen de verschillende merken en markten. Met als missie 'Consciously Craft Convenience' blijft stichd voortdurend innoveren en toonaangevend op het gebied van fashion essentials, fanwear en lifestyle. Voor meer informatie: www.stichd.com

Over het Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team

Het legendarische merk Aston Martin racete voor het eerst in de Formule One in 1959 en kwam in 2021 weer terug onder leiding van de Canadese ondernemer Lawrence Stroll. Met als kloppend hart een team van gepassioneerde mensen en een team van getalenteerde coureurs, waaronder tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en de Canadees Lance Stroll, is dit een team met zowel een rijk verleden als een nieuwe visie. Het in Silverstone gevestigde team is vastberaden om de gevestigde orde op te schudden en mee te doen aan de top, en brengt samen met haar strategische partners nieuwe energie in de sport.