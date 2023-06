stichd sera le partenaire officiel de l’équipe Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® pour les produits dérivés

Global licensing partner stichd has signed a long-term agreement with the Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team (AMF1 Team), which gives it the exclusive rights to design, produce and distribute the group’s fanwear products starting in 2024. (Graphic: Business Wire)

BOIS-LE-DUC, Pays-Bas, et SILVERSTONE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Le partenaire de licence mondial stichd a signé un accord de long terme avec l’équipe Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® (Équipe AMF1), lui octroyant les droits exclusifs pour concevoir, produire et distribuer les produits fanwear du groupe à partir de 2024.

stichd, qui fait partie du groupe PUMA, obtiendra les droits de distribution mondiaux pour vendre les vêtements et accessoires de marque pour hommes, femmes et enfants de l’équipe AMF1 par l’intermédiaire de plusieurs canaux en ligne et hors ligne. Il deviendra également le partenaire de e-commerce officiel de l’équipe.

« Nous sommes absolument ravis de nous associer à l’équipe AMF1 », a déclaré Nina Nix, PDG de stichd. « Alors que la F1® et Aston Martin continuent de se développer, nous sommes prêts à traduire cette passion en vêtements et accessoires avant-gardistes. Et nous nous réjouissons vraiment de le faire avec l’équipe AMF1. »

stichd, un fabricant de vêtements fanwear et lifestyle sous licence, de collants et chaussettes, de sous-vêtements et de maillots de bain, vendra les produits officiels de l’équipe AMF1 sur amf1.com, dans la boutique en ligne Fuel for Fans et dans d’autres boutiques en ligne et hors ligne.

« Nous ressentons vraiment la passion et l’intensité de nos fans », a déclaré Jefferson Slack, directeur général de l’équipe AMF1 en charge des activités commerciales et marketing. « Nous avons constaté cette année une forte croissance de notre audience – notamment en raison des meilleurs résultats de l’équipe sur les circuits. Une bonne partie de ce que nous faisons en tant qu’équipe vise à surprendre et à ravir notre public. S’associer à stichd pour mettre à disposition de tous les produits fanwear officiels constitue une formidable opportunité, et nous nous réjouissons à l’idée de collaborer étroitement avec eux pour la première collection de l’an prochain. »

À partir de 2024, stichd disposera également des droits exclusifs pour exploiter les boutiques pour les fans lors de chaque week-end de course de Formule 1®. Dans ces boutiques, stichd vendra des produits Formule 1® ainsi que les collections team replica, fanwear et édition spéciale – dont des versions fanwear, teamwear, éditions spéciales des pilotes et replica AMF1 du kit de l’équipe.

PUMA, la société mère de stichd, est le principal fournisseur de combinaisons pour pilotes, de teamwear et de produits dérivés dans les gammes Formule 1® et autres sports motorisés.

Les premiers produits du nouveau partenariat de stichd avec AMF1 seront disponibles au début de la saison 2024 du Championnat du monde FIA de Formule 1.

À propos de stichd

stichd est un partenaire de marque de confiance qui a son siège social à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. Employant plus de 700 personnes, la société compte parmi ses partenaires de marque : PUMA, Tommy Hilfiger, Levi’s, Head, Calvin Klein, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Scuderia Ferrari, Porsche Motorsport, Ayrton Senna, Formula 1, Formula E, BMW Lifestyle and Motorsport et le Club de football de Manchester City. Des chaussettes et sous-vêtements de marque aux maillots de bain, vêtements et accessoires fanwear et lifestyle à la mode, stichd est fier de fabriquer des produits qui sont universels et personnels à chacun. Chez stichd, les produits sont considérés comme de humbles héros – des articles intimes et appréciés par beaucoup. En nouant des partenariats avec tout un éventail de marques mondiales de premier plan, stichd fabrique des produits exceptionnels pour un public mondial, trouvant un juste milieu dans la compréhension des multiples marques et marchés, tout en fabricant des produits appréciés par tous. stichd, qui s’est donné pour mission de fabriquer avec soin des produits pratiques (“Consciously Craft Convenience“), innove en permanence et reste un chef de file en matière d’incontournables de la mode et de produits fanwear et lifestyle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.stichd.com

À propos de l’équipe Aston Martin Aramco Cognizant Formula One®

La marque légendaire Aston Martin a fait ses débuts dans la Formule 1 en 1959 et est revenue dans le sport en 2021 sous la direction de l’entrepreneur canadien Lawrence Stroll. Avec en son sein une équipe de passionnés et des pilotes talentueux – parmi lesquels le double champion du monde Fernando Alonso et le Canadien Lance Stroll – c’est une équipe avec à la fois un riche héritage et une perspective nouvelle. Aux côtés de ses partenaires collaboratifs et stratégiques, l’équipe basée à Silverstone amène une énergie nouvelle dans le sport, avec la détermination de bousculer l'ordre établi et de concourir en première ligne.