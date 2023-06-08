Organon與拉丁美洲開發銀行CAF展開同類首創的合作，以增加女性健康領域的永續融資

紐澤西州澤西市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，專注於女性健康的全球醫療保健公司Organon (NYSE:OGN)與拉丁美洲開發銀行CAF簽署合作備忘錄(MOU)。雙方將透過合作設計、建構和實施永續性計畫，來促進和改善拉丁美洲和加勒比海地區女孩和婦女的公平、健康和自主性，為聯合國永續發展目標貢獻力量。就全球而言，女性的醫療保健水準仍然存在巨大的差距，可能會阻礙女性發揮其全部潛力，從而阻礙經濟全速發展。永續融資能夠幫助將資金用於那些可能無法透過其他管道獲得充分支援的措施，如提高女性獲得性健康和生殖健康教育以及醫療保健服務的機會，從而推動女性健康領域的進展。

永續融資是解決政府預算緊絀的潛在解決方案，同時還能夠促進醫療保健i和社會經濟的進步。聚焦於健康的社會影響力投資（也稱結果導向的融資）能夠為政府和投資者提供可衡量且有意義的結果，同時還可降低他們的風險。然而，截至2020年，與健康有關的投資只占全球1900億美元社會債券發行量的10%。ii

Organon執行長Kevin Ali表示：「Organon認為，結果導向的融資能夠帶動集體行動，以逐步邁向女性健康目標。我們為與CAF的同類首創合作感到自豪，雙方的合作旨在為女性健康帶來正向影響，並最終促進國家的經濟和發展。」

Organon與CAF的合作將有助於各方重視並改善拉丁美洲和加勒比海地區女孩和婦女的健康、公平和自主性。此將有助於確保女性擁有所需的資源和支援，以邁向健康而充實的生活，並為經濟發展貢獻力量。一份報告顯示，如果女性能夠與男性一樣參與經濟活動，2025年全球GDP將增加28兆美元（或26%）。iii

CAF執行總裁Sergio Diaz-Granados表示：「與Organon簽署的協議將使雙方能夠攜手合作，破除長期以來阻礙女性獲得健康、金融和非金融服務的結構性障礙。」

Organon創造出變革性的新模式，用以召集政府和全球發展銀行共同改善婦女和女孩的生活，並增加國內生產毛額(GDP)。Organon正利用資料來協助各國政府瞭解，透過與健康有關的投資，永續金融能夠為其民眾和經濟帶來的價值。目前，不同階段的計畫正在墨西哥、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、巴拿馬、泰國、肯亞和南非等8個國家實施。

關於Organon

Organon是全球性醫療保健公司，專注於改善女性一生的健康。公司提供60多種女性健康領域的藥物和產品，此外還擁有不斷成長的生物相似性藥品業務和一系列治療領域的大量成熟藥物特許經營權。Organon的現有產品為公司創造了強勁的現金流，用於支持對女性健康和生物相似性藥品領域的創新和未來成長機會的投資。此外，Organon也在尋求機會，利用公司在快速成長的國際市場的規模和業務，與希望將其產品商業化的生物製藥創新者合作。

Organon的業務足跡遍及全球，擁有顯著的規模和地理版圖、全球首屈一指的商業能力以及大約1萬名員工，總部位於紐澤西州澤西市。

如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.organon.com，並在LinkedIn、Instagram、Twitter和Facebook與我們互聯。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿中的一些陳述和揭露屬於《1995年美國私人證券訴訟改革法》中安全港條款界定的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括所有與歷史或當前事實無關的陳述，可從「可能」、「期望 」、「打算 」、「預期 」、「計畫 」、「相信 」、「尋求 」、「估計 」、「將 」或者具有類似含義的措辭識別。這些前瞻性陳述根據我們目前的計畫和預期，並受到一些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致我們的計畫和預期（包括實際結果）與前瞻性陳述大相逕庭。

可能影響我們未來結果的風險和不確定性包括但不限於：無法透過我們對聯合國永續發展目標的貢獻，在拉丁美洲和加勒比海地區促進結果導向的融資；無法與CAF談判出最終協議以取代合作備忘錄；適用法律或法規的變化；一般經濟因素，包括經濟衰退壓力、利率和匯率波動；一般產業狀況和競爭；醫療保健成本控制的全球趨勢；國際經濟體的金融不穩定以及主權風險；以及訴訟風險，包括專利訴訟和/或監管行動等。

Organon沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。可能導致結果與前瞻性陳述中描述結果存在重大差異的其他因素，可在Organon向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中找到，包括Organon截至2022年12月31日的Form 10-K年報和隨後提交給SEC的文件。這些文件可在SEC網站(www.sec.gov)查閱。

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i Atun, R., Silva, S., & Knaul, F.M. (2017). Innovative financing instruments for global health 2002-15: a systematic analysis（《2002-2015年全球醫療保健的創新融資工具：系統分析》）. The Lancet. Global Health, 5(7), e720-e726. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30198-5

ii 亞洲開發銀行(2021). Promoting social bonds for impact investments in Asia（《促進社會債券在亞洲的影響力投資》）. http://dx.doi.org/10.22617/SPR210180-2

iii Madgavkar, A., Ellingrud, K., Krishnan, M., (2016) The economic benefits of gender parity（《性別平等的經濟效益》）. Stanford Social Innovation Review. https://ssir.org/articles/entry/the_economic_benefits_of_gender_parity

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