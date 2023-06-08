Organon与拉丁美洲开发银行CAF签署同类首创的合作协议，旨在推动面向女性健康的可持续融资

新泽西州泽西市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，专注于女性健康的全球医疗保健公司Organon (NYSE:OGN)与拉丁美洲开发银行CAF签署了一份谅解备忘录(MOU)。双方将通过合作设计、构建和实施可持续项目，来促进和改善拉丁美洲和加勒比地区女孩和妇女的公平、健康和自主性，以此为联合国可持续发展目标做出贡献。就全球而言，女性的医疗保健水平仍然存在巨大的差距，可能会阻碍女性发挥其全部潜力，从而阻碍经济全速发展。可持续融资能够帮助将资本用于那些可能无法通过其他渠道获得充分支持的举措，如提高女性获得性健康和生殖健康教育以及医疗保健服务的机会，从而推动女性健康事业向前发展。

可持续融资是解决政府预算紧张的一种潜在解决方案，同时还能够促进医疗保健i和社会经济发展。聚焦于健康的社会影响投资（也称基于结果的融资）能够向政府和投资者提供可衡量的、有意义的结果，同时还可降低他们的风险。然而，截至2020年，与健康有关的投资只占全球1900亿美元社会债券发行量的10%。ii

Organon首席执行官Kevin Ali表示：“ Organon认为，基于结果的融资能够推动集体行动，以促进女性健康目标的早日实现。我们为与CAF的同类首创合作感到自豪，双方的合作旨在为女性健康事业带来积极影响，并最终促进国家的经济和发展。”

Organon与CAF的合作将有助于各方重视并改善拉丁美洲和加勒比地区女孩和妇女的健康、公平和自主性。双方的合作将努力确保女性拥有所需的资源和支持，过上健康而充实的生活，并为经济发展作出贡献。一份报告显示，如果女性能够与男性一样参与经济活动，2025年全球GDP将增加28万亿美元（或26%）。iii

CAF执行总裁Sergio Diaz-Granados表示：“ 与Organon签署的协议将使双方能够携手合作，扫除长期以来阻碍女性获得健康、金融和非金融服务的结构性障碍。”

Organon创造了一种前所未有的革命性模式，能够召集政府和全球发展银行，共同改善妇女和女孩的生活，并增加国内生产总值(GDP)。Organon正在利用相关数据，帮助各国政府了解可持续金融通过与健康有关的投资能够为其民众和经济带来的价值。目前，不同阶段的计划正在墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、巴拿马、泰国、肯尼亚和南非等8个国家实施。

关于Organon

Organon是一家全球医疗保健公司，专注于改善女性一生的健康。公司提供60多种女性健康领域的药物和产品，此外还拥有不断增长的生物仿制药业务和一系列治疗领域的大量成熟药物特许经营权。Organon的现有产品为公司创造了强劲的现金流，用于支持对女性健康和生物仿制药领域的创新和未来增长机会的投资。此外，Organon也在寻求机会，通过利用公司在快速增长的国际市场的规模和业务，与希望将产品商业化的生物制药创新者合作。

Organon的业务足迹遍及全球，拥有显著的规模和地理覆盖范围、世界一流的商业能力以及大约1万名员工，总部位于新泽西州泽西市。

如需了解更多信息，请访问http://www.organon.com，并通过LinkedIn、Instagram、Twitter和Facebook与我们联系。

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿中的一些陈述和披露属于《1995年美国私人证券诉讼改革法》中安全港条款界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括所有与历史或当前事实无关的陈述，可通过“可能”、“期望”、“打算”、“预期”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”或者具有类似含义的措辞识别。这些前瞻性陈述基于我们目前的计划和预期，并受到一些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致我们的计划和预期（包括实际结果）与前瞻性陈述大相径庭。

可能影响我们未来结果的风险和不确定性包括但不限于：无法通过我们对联合国可持续发展目标的贡献在拉丁美洲和加勒比地区促进基于结果的融资；无法与CAF通过谈判达成最终协议以取代谅解备忘录；适用法律或法规的变化；一般经济因素，包括经济衰退压力、利率和汇率波动；一般行业状况和竞争；全球医疗保健成本控制的趋势；国际经济体的金融不稳定以及主权风险；以及诉讼风险，包括专利诉讼和/或监管措施等。

Organon没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。可能导致结果与前瞻性陈述中描述结果存在重大差异的其他因素，可在Organon向美国证券交易委员会("SEC")提交的文件中找到，包括Organon截至2022年12月31日的Form 10-K年报和随后提交给SEC的文件。这些文件可在SEC网站(www.sec.gov)查询。

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i Atun, R., Silva, S., & Knaul, F.M. (2017). Innovative financing instruments for global health 2002-15: a systematic analysis（《2002-2015年全球医疗保健行业的创新融资工具：系统分析》）. The Lancet. Global Health, 5(7), e720-e726. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30198-5

ii 亚洲开发银行(2021). Promoting social bonds for impact investments in Asia（《促进社会债券在亚洲的影响力投资》）. http://dx.doi.org/10.22617/SPR210180-2

iii Madgavkar, A., Ellingrud, K., Krishnan, M., (2016) The economic benefits of gender parity（《性别平等的经济效益》）. Stanford Social Innovation Review. https://ssir.org/articles/entry/the_economic_benefits_of_gender_parity

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