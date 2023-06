Organon e Banco de Desenvolvimento da América Latina lançam colaboração inédita para incrementar o financiamento sustentável na saúde feminina

JERSEY CITY (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Organon (NYSE:OGN), empresa mundial de saúde focada na saúde da mulher, e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) assinaram, hoje, um memorando de entendimento (MoU) para contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas por meio da criação, estruturação e implementação de programas sustentáveis que promovam e melhorem a equidade, a saúde e a autonomia feminina na América Latina e no Caribe. No mundo inteiro, existem enormes lacunas na saúde da mulher que podem impedir que elas e, portanto, as economias atinjam todo o seu potencial. O financiamento sustentável pode promover o progresso na saúde feminina ao mobilizar capital para iniciativas que, de outra forma, não receberiam apoio adequado, como aumentar o acesso à educação em saúde sexual e reprodutiva e serviços de saúde.

O financiamento sustentável é uma solução potencial para lidar com orçamentos governamentais restritos e, ao mesmo tempo, catalisar o progresso socioeconômico e de saúdei. Os investimentos de impacto social com foco na saúde – também conhecidos como financiamento baseado em resultados – podem fornecer aos governos e investidores resultados mensuráveis e significativos, ao mesmo tempo em que reduzem seus riscos. No entanto, a partir de 2020, os investimentos relacionados à saúde representaram apenas 10% dos 190 bilhões de emissões mundiais de títulos sociais.ii

“ Na Organon, acreditamos que o financiamento baseado em resultados pode impulsionar a ação coletiva para o progresso das metas de saúde das mulheres”, disse Kevin Ali, CEO da empresa. “ Estamos orgulhosos de nossa colaboração inédita com o CAF, construída especificamente para afetar positivamente a saúde feminina – e, finalmente, a economia e o desenvolvimento de um país.”

A colaboração entre Organon e CAF ajudará a priorizar e melhorar a saúde, a equidade e a autonomia de meninas e mulheres na América Latina e no Caribe. Isso ajudará a garantir que elas tenham os recursos e o apoio de que precisam para levar uma vida saudável e satisfatória, além de contribuir para o desenvolvimento econômico. Um relatório revelou que, se as mulheres participassem da economia de forma idêntica aos homens, até US$ 28 trilhões (ou 26%) poderiam ser adicionados ao PIB mundial em 2025.iii

“ Este acordo com a Organon nos ajudará a unir forças para romper as barreiras estruturais que continuam limitando o acesso das mulheres aos serviços de saúde, financeiros e não financeiros”, explicou Sergio Diaz-Granados, presidente executivo do CAF.

A Organon criou um modelo novo e transformador para reunir governos e bancos mundiais de desenvolvimento para melhorar a vida das mulheres e aumentar o produto interno bruto (PIB). Por meio do uso de dados, a Organon está ajudando os governos a entender o valor que o financiamento sustentável pode fornecer a seus povos e suas economias por meio de investimentos relacionados à saúde. Atualmente, os programas estão sendo executados em oito países em diferentes fases: México, Colômbia, Equador, Peru, Panamá, Tailândia, Quênia e África do Sul.

Sobre a Organon

A Organon é uma empresa internacional de saúde formada para se concentrar na melhoria da saúde das mulheres ao longo de suas vidas. A Organon oferece mais de 60 medicamentos e produtos para a saúde da mulher, além de um crescente negócio de biossimilares e uma grande franquia de medicamentos estabelecidos em diversas áreas terapêuticas. Os produtos existentes da Organon produzem fortes fluxos de caixa que apoiam investimentos em inovação e futuras oportunidades de crescimento em saúde feminina e biossimilares. Além disso, a Organon está buscando oportunidades para colaborar com inovadores biofarmacêuticos que buscam comercializar seus produtos, aproveitando sua escala e presença em mercados internacionais de rápido crescimento.

A Organon tem uma presença mundial com escala e alcance geográfico significativos, capacidades comerciais de classe mundial e aproximadamente 10 mil funcionários com sede localizada em Jersey City, Nova Jersey (EUA).

Para mais informações, acesse http://www.organon.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram, Twitter e Facebook.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Algumas declarações e divulgações feitas neste comunicado à imprensa são “declarações prospectivas” dentro do significado das cláusulas de “isenção de responsabilidade” da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas incluem todas as declarações que não se relacionam apenas a fatos históricos ou atuais e podem ser identificadas pelo uso de palavras como “pode”, “espera”, “pretende”, “antecipa”, “planeja”, “acredita”, “busca”, “estima”, “vontade” ou palavras de significado semelhante. Estas declarações prospectivas são baseadas em nossos planos e expectativas atuais e estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que nossos planos e expectativas, incluindo resultados reais, difiram materialmente das declarações prospectivas.

Os riscos e incertezas que podem afetar nossos resultados futuros incluem, entre outros, incapacidade de promover o financiamento baseado em resultados na América Latina e no Caribe por meio de nossas contribuições para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas; incapacidade de negociar um acordo definitivo com o CAF para substituir o MoU; alterações nas leis ou normas aplicáveis; fatores econômicos gerais, incluindo pressões recessivas, taxas de juros e flutuações nas taxas de câmbio; condições gerais da indústria e concorrência; tendências mundiais de contenção dos custos de saúde; instabilidade financeira das economias internacionais e risco soberano; e a exposição a litígios, incluindo litígios de patentes e/ou ações regulatórias.

A Organon não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, acontecimentos futuros ou outros motivos. Os fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados nos arquivos da Organon junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, incluindo o Relatório Anual da Organon no Formulário 10-K para o ano encerrado em dezembro 31 de 2022 e apresentações subsequentes na SEC, disponíveis em www.sec.gov.

i Atun, R., Silva, S., & Knaul, F.M. (2017). Innovative financing instruments for global health 2002-15: a systematic analysis. The Lancet. Global Health, 5(7), e720-e726. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30198-5

ii Banco de Desenvolvimento da Ásia (2021). Promoting social bonds for impact investments in Asia. http://dx.doi.org/10.22617/SPR210180-2

iii Madgavkar, A., Ellingrud, K., Krishnan, M., (2016) The economic benefits of gender parity. Stanford Social Innovation Review. https://ssir.org/articles/entry/the_economic_benefits_of_gender_parity

