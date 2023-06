SoftServe fait l'acquisition d'Hoverstate

SoftServe, a global IT consulting firm, has announced acquiring Hoverstate, a full-service digital agency specializing in mobile and web-based solutions. (Graphic: Business Wire)

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, une société mondiale de conseil informatique, annonce aujourd’hui l'acquisition d'Hoverstate, une agence numérique à service complet spécialisée dans les solutions mobiles et basées sur le web. L’acquisition positionne les deux entreprises en tant que source de solutions logicielles unique pour les entreprises natives du numérique.

Les offres dynamiques et la présence mondiale de SoftServe optimisent l’expertise en automatisation intelligente des processus d’Hoverstate et son partenariat clé avec la plateforme Pega de Pegasystems, le fournisseur de plateformes low-code permettant aux principales entreprises du monde de construire pour le changement (Build for Change®). Les clients bénéficient désormais d’un accès plus large à des processus numériques accélérés basés sur le cloud et d’efficiences de développement accrues grâce aux données et aux analyses, à l’IA/ML et à l’ingénierie logicielle expériencielle.

« En tant que société SoftServe, Hoverstate élargit sa gamme de services innovants pour aider ses clients à rationaliser les processus et à minimiser les coûts dans l’environnement macroéconomique actuel », déclare Chris Baker, CEO, SoftServe. « Hoverstate adopte une approche centrée sur l’humain qui se traduit par des expériences utilisateur formidables et des résultats commerciaux éprouvés qui seront amplifiés pour l'ensemble des clients actuels et futurs de SoftServe. »

Hoverstate est déjà connu pour aider les entreprises à améliorer le service à la clientèle, à approfondir l’engagement et à réduire jusqu’à 50 % les coûts d’exploitation dans tous les secteurs. L’acquisition renforce et étend l’expertise industrielle de SoftServe dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, des banques, des services financiers, des transports et de la logistique. La société amplifie également le statut d’Hoverstate en tant que partenaire Pega spécialisé pour les solutions de la plateforme auprès d'une clientèle mondiale.

L’expertise d’Hoverstate avec la plateforme Pega accélère l’optimisation des coûts associée à la transformation des processus back-office. Son approche de front-office axée sur la conception réputationnelle garantit un engagement client plus profond. En outre, Hoverstate apporte des entreprises de soins de santé de premier plan à la liste de clients de SoftServe. Ces entreprises vont accélérer les résultats commerciaux en tirant parti de leurs investissements existants dans les solutions technologiques fournies par Amazon Web Services, Google, Microsoft, NVIDIA et SiteCore. La méthodologie holistique d’Hoverstate optimisée par l’IA/ML de SoftServe et ses capacités de conseil créeront des résultats commerciaux profonds pour les clients.

SoftServe compte plus de 12 000 associés répartis dans 14 pays en Amérique du Nord, EMEA, APAC et Amérique latine. En plus de la présence d’Hoverstate avec des bureaux aux États-Unis et en Italie, Rob Fauver, responsable de la stratégie et associé directeur d'Hoverstate, accompagnera Kyung Ahn, responsable de l'innovation et associé directeur, dans le cadre de la famille SoftServe.

« Nous pensons que rejoindre un solide fournisseur de services de transformation numérique est le meilleur moyen de fournir des capacités accrues et des solutions numériques d'exception à nos clients », déclare Fauver. « SoftServe partage nos valeurs humaines et les synergies culturelles entre les deux entreprises sont idéales. Le réseau mondial de distribution de SoftServe nous rapproche encore de nos clients. Tout cela rend notre support agile et évolutif. Nous sommes prêts pour l’avenir. »

Pour en savoir plus sur l'acquisition d'Hoverstate par SoftServe, veuillez visiter cette page web.

À PROPOS DE SOFTSERVE

SoftServe est une société de conseil informatique de premier plan qui transforme et optimise la façon dont les entreprises et les éditeurs logiciels travaillent. Notre approche de bout en bout garantit l’innovation, la qualité et la rapidité dans les secteurs de la santé, du commerce de détail, de l’énergie, de la fabrication et des services financiers.

À PROPOS D'HOVERSTATE

Hoverstate est une agence numérique à service complet axée sur la stratégie numérique, les applications mobiles, le développement web et les applications commerciales avec une expertise approfondie dans les secteurs de l’assurance santé, des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie. Nos principales capacités sont les suivantes : AppDev, Service Design/CX/UX, interface utilisateur, DevOps et infrastructure, big data, IA/ML, RPA, conseil dans les secteurs des soins de santé et des médias, de l’éducation, des services financiers.

