FXCM Pro werkt samen met Your Bourse om uitvoering met ultralage latentie te bieden

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--FXCM Pro, de institutionele tak van FXCM, de toonaangevende internationale aanbieder van online valutahandel, CFD-handel en aanverwante diensten, is een partnerschap aangegaan met Your Bourse, een toonaangevende aanbieder van softwareoplossingen voor particuliere en institutionele MT4/MT5-makelaars, om te voorzien in uitvoering met ultralage latentie.

Het paradepaardje van Your Bourse, Matching Engine, stelt FXCM- en FXCM Pro-klanten in staat om te profiteren van een orderverwerkingstijd van twee microseconden per order en zal in minder dan 20 seconden een nieuwe FIX-sessie kunnen creëren.

Als onderdeel van het partnerschap zal FXCM Pro zijn institutionele liquiditeit rechtstreeks aan Your Bourse-klanten distribueren via het Your Bourse-platform, waarbij het gebruik maakt van zijn expertise in financiële instrumenten zoals overdraagbare effecten en financiële contracten voor verschillen.

Klanten gaan profiteren van de flexibiliteit van veranderende handelsvoorwaarden en het gemak van het sorteren door de inkomende/uitgaande fix-berichten, gecombineerd met state-of-the-art liquiditeit van FXCM PRO, allemaal binnen handbereik, volledig geïntegreerd in het Your Bourse-platform.

"We zijn vastbesloten om samen te werken met de beste bedrijven om klanten de functies en tools te bieden die ze nodig hebben om succes te hebben," aldus Mario Sanchez, Managing Director en wereldwijd hoofd van FXCM Pro Sales. "Onze klanten kunnen nu verbinding maken met FXCM via de FIX API-server van Your Bourse of hun MT4 of MT5 rechtstreeks verbinden met de MT4 Bridge of MT5 Gateway van Your Bourse. Door onze grote liquiditeit te combineren met de snelheid en flexibiliteit van Your Bourse, kunnen we onze klanten een nog uitgebreider dienstenpakket aanbieden."

"Onze samenwerking met FXCM betekent een aanzienlijke vooruitgang voor Your Bourse en onze klanten, en weerspiegelt onze toewijding om uitzonderlijke diensten te leveren. Het is een voorrecht dat we oprecht waarderen om als vertrouwde aanbieder van FXCM Pro te dienen," stelde Elina Pedersen, CRO van Your Bourse. "Door optimaal gebruik te maken van de uitgebreide functionaliteit die Your Bourse biedt, zal FXCM Pro de verstrekking van directe liquiditeit aan zijn klanten aanzienlijk verbeteren, wat onze toewijding aan het leveren van hoogwaardige diensten in de financiële sector verstevigt."

FXCM Pro biedt retailmakelaars, kleine hedgefondsen en banken in opkomende markten toegang tot groothandelsuitvoering en -liquiditeit, terwijl fondsen met een hoge en middelhoge frequentie toegang krijgen tot prime brokerage-diensten via FXCM Prime.

Het dienstenpakket van Your Bourse omvat MT5 Gateway en MT4 Bridge, multi-asset liquiditeitsaggregatie, risicobeheer, klantprofilering, realtime en historische rapportage, en MT4/MT5-hosting in alle Equinix-datacenters met 99,999% SLA, evenals plug-ins voor MT4 en MT5 en FIX API-verbindingen voor B2B-klanten.

Ga voor meer informatie over Your Bourse naar www.yourbourse.com

Ga voor meer informatie over FXCM naar http://www.fxcm.com/

Disclaimers:

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor institutionele en professionele klanten.

Over FXCM:

FXCM is een toonaangevende aanbieder van online handel in vreemde valuta (FX), CFD-handel en aanverwante diensten. Het bedrijf, opgericht in 1999, heeft als missie om wereldwijde handelaren toegang te bieden tot 's werelds grootste en meest liquide markt door innovatieve handelstools aan te bieden, uitstekende handelsvoorlichters in te huren, te voldoen aan strikte financiële normen en te streven naar de beste online handelservaring op de markt. Klanten hebben het voordeel van mobiel handelen, orderuitvoering met één klik en handelen via realtime grafieken. Daarnaast biedt FXCM educatieve cursussen over FX-handel en voorziet het in handelstools, bedrijfseigen gegevens en hoogwaardige hulpbronnen. FXCM Pro biedt retailmakelaars, kleine hedgefondsen en banken in opkomende markten toegang tot groothandelsuitvoering en -liquiditeit, terwijl fondsen met een hoge en middelhoge frequentie toegang krijgen tot prime brokerage-diensten via FXCM Prime.

Over Your Bourse

Your Bourse biedt softwareoplossingen voor de retail- en institutionele MT4/MT5-makelaars. Inclusief: MT5 Gateway en MT4 Bridge, multi-asset liquiditeitsaggregatie, risicobeheer, klantprofilering, realtime en historische rapportage, MT4/MT5-hosting in alle Equinix-datacenters met 99,999% SLA, plug-ins voor MT4 & MT5 en FIX API-verbindingen voor de B2B-klanten.

