FXCM Pro kooperiert mit Your Bourse, um eine Ausführung mit extrem niedriger Latenzzeit zu ermöglichen

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--FXCM Pro, der institutionelle Zweig von FXCM, dem führenden internationalen Anbieter von Online-Devisenhandel, CFD-Trading und damit verbundenen Services, ist eine Partnerschaft mit Your Bourse eingegangen, einem führenden Anbieter von Softwarelösungen für private und institutionelle MT4/MT5-Broker, um eine Ausführung mit extrem niedriger Latenzzeit zu ermöglichen.

Mit dem Flaggschiffprodukt von Your Bourse, der Matching Engine, profitieren die Kunden von FXCM und FXCM Pro von einer Auftragsabwicklungszeit von zwei Mikrosekunden pro Auftrag und können in weniger als 20 Sekunden eine neue FIX-Session einrichten.

FXCM Pro wird im Rahmen dieser Partnerschaft seine institutionelle Liquidität direkt über die Your Bourse Platform an die Kunden von Your Bourse weitergeben, wobei das Unternehmen seine Erfahrung mit Finanzinstrumenten wie übertragbaren Wertpapieren und Differenzkontrakten einbringen wird.

Die Kunden werden von der Flexibilität wechselnder Handelsbedingungen sowie der einfachen Sortierung der ein- und ausgehenden Fix-Nachrichten profitieren, kombiniert mit der hochmodernen Liquidität von FXCM PRO. All diese Funktionen stehen ihnen zur Verfügung und sind vollständig in die Your Bourse Platform integriert.

„Wir wollen mit den besten Unternehmen zusammenarbeiten, um unseren Kunden die Funktionen und Tools zu bieten, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein”, so Mario Sanchez, Managing Director and Global Head bei FXCM Pro Sales. „Unsere Kunden können nun über den FIX API Server von Your Bourse eine Verbindung zu FXCM herstellen oder ihren MT4 oder MT5 direkt über die MT4 Bridge oder das MT5 Gateway von Your Bourse anbinden. Dank der Kombination unserer hohen Liquidität mit der Geschwindigkeit und Flexibilität von Your Bourse können wir unseren Kunden eine noch umfassendere Dienstleistungspalette anbieten.”

„Unsere Partnerschaft mit FXCM bedeutet einen entscheidenden Fortschritt für Your Bourse und unsere Kunden und spiegelt unser Engagement wider, ihnen herausragende Dienstleistungen zu bieten. Es ist ein Privileg für uns, als vertrauenswürdiger Anbieter für FXCM Pro zu fungieren”, so Elina Pedersen, CRO von Your Bourse. „Durch die Nutzung der umfangreichen Funktionen, die Your Bourse bietet, kann FXCM Pro die Bereitstellung von direkter Liquidität für seine Kunden erheblich verbessern und so unser Ziel untermauern, erstklassige Dienstleistungen in der Finanzbranche zu erbringen.”

FXCM Pro bietet Retail-Brokern, kleinen Hedge-Fonds und Banken aus Schwellenländern Zugang zu Wholesale-Ausführung und Liquidität. Fonds mit hoher und mittlerer Handelsfrequenz erhalten über FXCM Prime Zugang zu Prime-Brokerage-Dienstleistungen.

Das Serviceangebot von Your Bourse umfasst MT5 Gateway und MT4 Bridge, Multi-Asset-Liquiditätsaggregation, Risikomanagement, Erstellung von Kundenprofilen, Reporting in Echtzeit und historische Berichte, MT4/MT5 Hosting in allen Equinix-Rechenzentren mit 99,999 % SLA sowie Plug-ins für MT4 und MT5 und FIX API-Anbindungen für B2B-Kunden.

Weitere Informationen über Your Bourse erhalten Sie unter www.yourbourse.com

Weitere Informationen über FXCM erhalten Sie unter http://www.fxcm.com/

Haftungsausschluß:

Diese Pressemitteilung richtet sich ausschließlich an institutionelle und professionelle Kunden.

Über FXCM:

FXCM ist ein führender Anbieter im Bereich Online-Devisenhandel (FX), CFD-Trading und damit verbundenen Dienstleistungen. Ziel des 1999 gegründeten Unternehmens ist es, Tradern weltweit Zugang zum größten und liquidesten Markt der Welt zu verschaffen, indem es innovative Trading-Tools zur Verfügung stellt, ausgezeichnete Trading-Ausbilder einstellt, strenge Finanzstandards erfüllt und die beste Online-Trading-Erfahrung auf dem Markt bietet. Die Kunden profitieren vom mobilen Handel, der Ausführung von Aufträgen mit nur einem Klick und dem Handel mit Echtzeit-Charts. Zudem bietet FXCM Schulungen zum Thema Devisenhandel an und stellt Trading-Tools, proprietäre Daten und erstklassige Ressourcen bereit. FXCM Pro bietet Retail-Brokern, kleinen Hedge-Fonds und Banken aus Schwellenländern Zugang zu Wholesale-Ausführung und Liquidität. Fonds mit hoher und mittlerer Handelsfrequenz profitieren von den Prime-Brokerage-Diensten über FXCM Prime.

Über Your Bourse

Your Bourse bietet Softwarelösungen für private und institutionelle MT4/MT5 Broker. Darunter: MT5 Gateway & MT4 Bridge, Multi-Asset-Liquiditätsaggregation, Risikomanagement, Erstellung von Kundenprofilen, Reporting in Echtzeit und historischen Daten, MT4/MT5 Hosting in allen Equinix-Rechenzentren mit 99,999 % SLA, Plugins für MT4 & MT5 und FIX API-Anbindungen für B2B-Kunden.

