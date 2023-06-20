金士頓選擇與 Blue Yonder 合作，期盼提升其供應鏈規劃能力

台灣新竹及亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--為提升供應鏈規劃能力及客戶滿意度，遠東金士頓科技股份有限公司，這間全球領先的記憶體和儲存裝置解決方案製造商，選擇 Blue Yonder Luminate® Planning 以 SaaS 為主的供應鏈規劃解決方案。

金士頓於1980 年代晚期設計出新型態的記憶體模組，以滿足記憶體的需求，其設計亦將重新定義未來的產業標準。金士頓持續創新發展，目前為最上層資料中心、雲端供應商和個人電腦製造商，以及開發智慧型裝置未來趨勢的公司提供記憶體和儲存裝置解決方案。金士頓希望能夠最佳化供應、提升顧客服務水準和改善資產利用率，因此找上 Blue Yonder。

金士頓透過實施 Blue Yonder 的解決方案，將能夠實踐：

以供應鏈規劃解決方案為核心，貫徹全方位供應鏈升級策略。

產生更為精準、具有洞察力且協調搭配的計劃，以簡化製造和供應。

致力於組織效率，有助於業務成長及擴大生產。

金士頓副總 Shane Clerkin表示：「我們提供高品質的產品，加速推動全球每天使用的科技發展。我們當時正在尋找供應鏈解決方案提供者，能夠協助我們的供應規劃能力進行數位轉型，而 Blue Yonder 證明其具備了我們所需的能力。我們與 Blue Yonder 合作，期待透過獲得對供應鏈的端對端視圖和控制，使我們向客戶提供的產品、服務與支援都能獲得品質上的提升，進而實踐我們現今及未來的願景。」

Blue Yonder 的供應鏈規劃解決方案將為金士頓提供其供應鏈規劃流程全面的觀點。金士頓將能夠平衡全球對於需求滿意度的目標、在物料短缺的情況下協作進行情景規劃，並使用規範性建議在整個製造網絡當中做出準確和更快的決策，這將幫助金士頓提高供應鏈績效，最大限度地減少缺貨和最大限度地提高庫存周轉率，最終改善客戶體驗。

Blue Yonder 亞太地區總裁 Antonio Boccalandro 表示：「由於金士頓對於品質、可靠性和顧客服務都有很高的要求，因此金士頓需要一個同樣秉持這些原則的供應鏈解決方案提供者。我們很榮幸金士頓選擇了我們，協助金士頓現今的業務增長並擴大其未來的能力。金士頓運用我們的 Luminate 規劃，將能夠構成及執行自身的供應鏈轉型策略，同時將其供應規劃能力提升至下一個水平。」

其他資源：

更深入瞭解 Blue Yonder Luminate Planning 的供應鏈規劃解決方案。

關於 遠東金士頓科技股份有限公司

從大數據到筆記型電腦和個人電腦、智慧型和穿戴式產品等物聯網裝置，再到設計和代工製造，金士頓協助提供生活、工作及娛樂等各層面的解決方案。全球最大型的電腦製造商及雲端主控公司均仰賴金士頓解決其製造需求，而我們的服務熱忱加速推動世界每日使用的科技發展。我們致力推出自家產品，期盼看見更廣闊的未來願景，滿足我們客戶的需求，並提供解決方案作出改變。如欲進一步了解 Kingston Is With You，請見 Kingston.com。

關於 Blue Yonder

Blue Yonder 是數位供應鏈轉型與全通路商務履行的全球領導企業。我們的端對端認知式商業平台，能讓零售商、製造商與物流供應商充分滿足從規劃到交貨的顧客需求。透過 Blue Yonder 的力量，您將能統一資料、供應鏈與零售商務經營，以開啟全新商機及推動自動化、控制與編配，進而實現獲利更豐的永續商業決定。Blue Yonder——發揮你的潛能™ blueyonder.com

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