Kingston选择与Blue Yonder合作以提升供应链规划能力

台湾新竹和亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为提升供应链规划能力及客户满意度，全球领先的内存和存储解决方案制造商 Kingston Technology Far East Corp.已选择实施Blue Yonder基于SaaS的供应链规划解决方案。

Kingston于20世纪80年代晚期设计出新型内存模块，以满足业界对内存的需求，其设计亦重新定义了未来的行业标准。Kingston持续创新发展，目前为顶级数据中心、云服务提供商和PC制造商，以及开创智能设备未来趋势的公司提供内存和存储解决方案。Kingston希望能够优化供应、提升客户服务水平和改善资产利用率，并因此寻求与Blue Yonder合作。

通过实施Blue Yonder的解决方案，Kingston将能够：

以供应链规划解决方案为核心，贯彻全方位供应链升级战略。

制定更为精准、具有洞察力且协调搭配的计划，以简化制造和供应。

专注于组织效率，有助于业务成长及扩大生产。

Kingston合同制造业务副总裁Shane Clerkin表示：“我们提供高质量的产品，加速推动全球每天使用的科技的发展。我们一直在寻找一家供应链解决方案提供商，能够协助我们进行供应规划能力的数字化转型，而Blue Yonder证明其具备我们所需的能力。我们与Blue Yonder合作，期待通过获得对供应链的端到端了解和控制，使我们向客户提供的产品、服务与支持都能获得质量上的提升，进而达成我们现今及未来的愿景。”

Blue Yonder的供应链规划解决方案将为Kingston提供对其供应链规划流程的全面掌握。Kingston将能够平衡全球对于需求满意度的目标、在物料短缺的情况下协作进行情景规划，并使用规范性建议在整个制造网络中做出准确和更快的决策，这将帮助Kingston提高供应链绩效，最大限度地减少缺货和提高库存周转率，最终改善客户体验。

Blue Yonder亚太/拉丁美洲总裁Antonio Boccalandro表示：“由于Kingston对于质量、可靠性和客户服务都有很高的要求，因此Kingston需要一个同样秉持这些原则的供应链解决方案提供商。我们很荣幸Kingston选择了我们，协助其实现当下的业务增长并扩大其未来的能力。通过利用我们的Luminate Planning，Kingston将能够构建及执行自身的供应链转型战略，同时将其供应规划能力提升至新的水平。”

其他资源：

深入了解Blue Yonder的供应链规划解决方案

关于Kingston Technology Far East Corp.

从大数据到笔记本电脑和PC、智能型和可穿戴产品等物联网设计，再到设计和合同制造，Kingston协助提供生活、工作及娱乐等各层面的解决方案。全球最大的PC制造商及云主机公司均仰赖Kingston解决其制造需求，而我们的热忱也加速推动着世界每日使用的科技发展。我们不仅对于自家产品锐意进取，更期盼看见更广阔的未来愿景，满足我们客户的需求，并提供能够产生影响的解决方案。如需进一步了解Kingston如何永远与你同在(Kingston Is With You)，请访问Kingston.com。

关于Blue Yonder

Blue Yonder是数字供应链转型和全渠道商务履行的全球领导者。我们的端到端认知业务平台使零售商、制造商和物流提供商能够从计划到交付，最大程度地满足客户需求。借助Blue Yonder，您将可以统一自己的数据、供应链和零售商业运营，以释放新的商业机会，并推动自动化、控制和编排，从而实现获利更丰、更可持续的业务决策。Blue Yonder——发挥你的潜能(Fulfill your Potential™) blueyonder.com

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