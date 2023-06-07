Protectoria Venture簽署協議，將向印尼提出去中心化數位身分計畫案

挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Protectoria Venture AS (https://protectoria.com/)與其當地合作夥伴PT Gimle Investment Group共同與印尼國有企業PT INTI (Persero)簽署協議，將提出為印尼的公共實體、企業和公民提供去中心化數位身分基礎設施服務的計畫案。Persero是印尼中央政府信任的策略顧問。

這些公司承諾將以獨家合作的方式，設計、建構和運行可以為各行各業任何服務提供者提供去中心化數位身分的基礎設施並在全國推行。公民將能夠掌控他們自己的資料，並能夠輕鬆且安全地使用社會中所有類型的數位服務。

Protectoria Venture將以該公司的科技平臺為基礎來提供去中心化數位身分服務，架構採用身分自主權(SSI)和區塊鏈技術，並以雲端服務(IDaaS)的方式提供。依據新的隱私法，PT INTI (Persero)將作為值得信任的服務提供者與政府實體往來，向任何私人和公共應用服務提供者以及終端用戶提供服務。

這些公司相信，去中心化數位身分基礎設施將成為現代社會的首選，有可能成為數位經濟的支柱，從而加速創新、增強競爭力，並改善對消費者的保護。

Protectoria Venture執行長Trond Lemberg發表評論說：

「這是對Protectoria Venture以SSI為基礎的技術實力和業務提案的重大認可。該提案結合了斯堪的納維亞數位化社會的經驗和國際一流機構的願景。隨著我們和強大的合作夥伴在未來幾年進入印尼這個大型且持續成長的數位身分服務市場，我們預期將會強勁成長。我們發現，依據2025年東協數位大藍圖，我們的互通性數位身分服務在東協地區有多種應用。」

PT INTI (Persero)總裁Edi Witjara博士對此協議發表了以下評論。

「我們對於協助提供能夠有效保障交易、保護隱私並促進印尼社會數位轉型之數位基礎設施的意圖充滿雄心。合作夥伴將輔助我們提供世界級的身分識別科技和服務。這與印尼政府、人民的要求以及國際機構對理想數位身分基礎設施的願景不謀而合。」

如欲查看完整的新聞稿和連絡人，請造訪：https://protectoria.com/news/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。