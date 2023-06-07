Protectoria Venture签署协议，为印尼提供去中心化的数字身份方案

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Protectoria Venture AS (https://protectoria.com/)与其本地合作伙伴PT Gimle Investment Group一起，与国有企业PT INTI（Persero）签署了一项协议，为印度尼西亚的公共实体、公司和公民提供去中心化的数字身份基础设施服务。Persero是印尼中央政府信任的战略顾问。

两家公司承诺开展独家合作，设计、构建和运营一个去中心化的数字身份基础设施，该基础设施可在全国范围内面向任何细分市场或行业的任何服务提供商提供。公民将能够控制自己的数据，并能够轻松安全地访问社会中的各类数字服务。

Protectoria Venture将基于公司技术平台提供去中心化的数字身份服务，该平台的架构使用了身份自主权（SSI）和区块链技术；并将以云服务（IDaaS）的形式提供。根据新的隐私法，PT INTI（Persero）将作为可信服务提供商与政府实体进行合作，向任何私人和公共应用服务提供商以及最终用户提供服务。

这些公司相信去中心化的数字身份基础设施将成为现代社会的首选，有可能成为数字经济的支柱，从而加速创新、加强竞争，并提升消费者保护等级。

Protectoria Venture首席执行官Trond Lemberg评论道：

“这是对Protectoria Venture基于SSI的技术实力和商业提案的重大认可，结合了我们从斯堪的纳维亚数字化社会中积累的经验和领先国际机构的愿景。随着我们与强大的合作伙伴一起进入印尼庞大且不断增长的数字身份服务市场，我们预计未来几年将会收获强劲的增长。根据《2025年东盟数字总体规划》，我们的交互操作数字身份服务在整个东盟地区有多种应用。

PT INTI（Persero）总裁Edi Witjara博士对协议发表了以下评论。

“我们非常雄心勃勃，希望帮助为该国提供一个数字基础设施，能够有效地保护交易安全、保护隐私，并促进印尼社会的数字化转型。我们在该国的合作伙伴将帮助我们提供世界一流的身份技术和服务，这与印尼政府和人民的要求以及国际机构对于理想数字身份基础设施的愿景不谋而合。”

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