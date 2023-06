Everbridge werkt samen met International Telecommunications Union (ITU) om expertise uit particuliere sector bij te dragen aan initiatief Early Warnings For All

Everbridge Partners with International Telecommunications Union (ITU) to Contribute Private Sector Expertise to Early Warnings For All Initiative (Photo: Business Wire)

DEVENTER, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (Nasdaq: EVBG), de wereldleider op het gebied van beheer van kritieke gebeurtenissen (CEM) en softwareoplossingen voor nationale openbare waarschuwingen, heeft vandaag aangekondigd dat one2many, de dochteronderneming voor openbare waarschuwingen van het bedrijf, een sectorlid is geworden van de ontwikkelingssector van de International Telecommunications Union (ITU).

Als industriesectorlid van de ITU-ontwikkelingssector onder leiding van Comas Zavazava zal Everbridge pleiten voor en samenwerken aan openbare waarschuwingstechnologie via mobiele uitzendingen als het meest effectieve middel om burgers in noodgevallen te bereiken - de last-mile van de procedure voor vroegtijdige waarschuwingen.

"We juichen het werk van de ITU toe bij het opbouwen van een ecosysteem van aanbieders die zich inzetten om de visie van Early Warnings for All waar te maken," aldus David Wagner, CEO van Everbridge. "Het helpen opbouwen van veerkrachtige gemeenschappen en organisaties is de kern van onze missie. We zijn vereerd om samen te werken met andere partners uit zowel de publieke als de private sector om ontwikkelingslanden te ondersteunen via dit levensreddende initiatief."

De ITU leidt de pilaar voor waarschuwingsverspreiding en -communicatie van het Early Warnings for All-initiatief dat tijdens COP27 werd gelanceerd door secretaris-generaal van de VN, Antonio Gutierrez. De inspanning is erop gericht ervoor te zorgen dat tot 2027 elke persoon op aarde wordt beschermd door een systeem voor vroegtijdige waarschuwing.

One2many, de in Nederland gevestigde dochteronderneming voor openbare waarschuwingen van Everbridge, implementeerde in 2012 het eerste mobiele openbare waarschuwingsysteem via mobiele uitzendingen voor de Nederlandse overheid (NL-Alert) en heeft wereldwijd meer dan 20 actieve landelijke implementaties. Peter Sanders, Director Standards bij Everbridge one2many, wordt erkend als een wereldwijde autoriteit op het gebied van regelgeving voor mobiele uitzendingen en is de vice-voorzitter van TC EMTEL van ETSI. Sanders is ook de vertegenwoordiger van Everbridge bij toonaangevende normalisatie-instellingen, waaronder 3GPP en ATIS.

In de recente paper 'Public Early Warning Systems for All' legt co-auteur Vanessa Gray, hoofd Environment & Emergency Telecommunications Division van het Telecommunication Development Bureau (BDT) van de ITU, uit hoe mobiele netwerken en diensten levens kunnen helpen redden. Het hoofdconcept is gepubliceerd in de ITU-blog over Early warning systems: Saving Lives through mobile connection.

De ITU stimuleert het gedeelde wereldwijde gebruik van het radiospectrum, faciliteert internationale samenwerking bij het toewijzen van satellietbanen, helpt bij het ontwikkelen en coördineren van wereldwijde technische standaarden (ITU-T) en werkt aan het verbeteren van de telecommunicatie-infrastructuur in ontwikkelingslanden (ITU-D). Het is ook actief op het gebied van breedbandinternet, draadloze technologieën, luchtvaart- en maritieme navigatie, radioastronomie, satellietgebaseerde meteorologie, tv-uitzendingen, amateurradio en netwerken van de volgende generatie (ITU-R).

Tijdens het jaarlijkse Global Symposium of Regulators dat deze week van 5 t/m 9 juni in Egypte plaatsvindt, zal de Vice President Public Safety van Everbridge, Valerie Risk, de decennialange wereldwijde expertise van het bedrijf presenteren in het panel Saving Lives: Emergency public early warning systems.

Risk stelt: "Wij zijn beoefenaars met bewezen capaciteit om een end-to-end beheerde oplossing te ontwerpen, te bouwen, te exploiteren en te beoordelen op impact teneinde levens en bestaansmiddelen te redden in verschillende risicoscenario's, van kleine eilandstaten in ontwikkeling tot dichtbevolkte, digitaal ontwikkelde landen. We ondersteunen en waarderen de klimaatadaptatie-impact van Early Warnings for All en willen onze praktische ervaring delen met regelgevende instanties in de sector en mobiele netwerkexploitanten om de implementatie ervan te versnellen."

Zoals onlangs vermeld tijdens het ministeriële programma van de GSMA voor 2023, verklaarde mevr. Bogdan-Martin, de eerste vrouwelijke secretaris-generaal van de ITU: "De toekomst van connectiviteit moet nog worden geschreven. We moeten het rechtvaardig, betaalbaar, universeel, innovatief, veilig en duurzaam maken."

De ITU is gevestigd in Genève, Zwitserland, en het wereldwijde ledenbestand van de ITU omvat 193 landen en ongeveer 900 bedrijven, academische instellingen en internationale en regionale organisaties.

