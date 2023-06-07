Kymeta為海事產業推出首款用於OneWeb低軌道衛星網路的平板天線

華盛頓州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的平板衛星天線公司Kymeta (www.kymetacorp.com)與低軌道(LEO)衛星通訊公司OneWeb (oneweb.net)今日宣佈，Kymeta的電子操控型Peregrine u8低軌道衛星地面站現已可供商用，成為首款用於OneWeb的低軌道衛星網路以服務海事市場的平板天線。

這一業界首創的產品為海事客戶開啟了新的連線標準。這些客戶需要在海上獲得卓越的性能和可靠的連線性，而現有的網路通常無法觸及。Kymeta在海事市場的深厚基礎可以追溯到其在2017年推出的海事產品線，並指引了Peregrine u8低軌道地面站的精簡設計，該產品專為海事應用而打造。利用OneWeb的企業級連線性，所有大型船隻——從超級遊艇到商業捕魚和航運船隻——現在都可以像在陸地上一樣輕易順暢地在海上連線。

Kymeta總裁兼共同執行長Walter Berger表示：「我們的海事客戶有一系列獨特的需求，無論是可靠的網路安全還是獲取即時維護服務，或者連接到雲端並播放他們喜歡的節目。因此，我們以開發同樣獨特的解決方案為使命。Kymeta以身為OneWeb的合作夥伴為榮，今天對於Kymeta來說是令人振奮的日子，因為這代表我們兌現了共同的承諾，向市場推出低功耗、小尺寸的低軌道衛星地面站，從而提升海事通訊及其現代化水準。」

OneWeb海事和歐洲副總裁Carole Plessy補充道：「利用我們的低軌道衛星星座的力量，Kymeta的Peregrine u8將支援海上的行動連線，就像在你的客廳中使用家用網路一樣，多個裝置可用同樣的方式連線。與Kymeta的合作於今天達到這一里程碑令我們感到非常振奮，因為這證明了我們在促進衛星產業發展方面的共同領導地位，並確認無論你身在何處或想要前往何方，都應該隨時可以獲得連線性。」

傳統的海事天線往往十分笨重，需要大功率和部署在甲板下的硬體。相比之下，Kymeta輕巧、節能的Peregrine u8無需專門的安裝設備，並且只需兩個人在幾個小時內就可在船上安裝完畢，而不是數天。

我們鼓勵即將於6月6日至8日在挪威奧斯陸舉行的Nor-Shipping活動的參觀者駐足OneWeb攤位（攤位號碼B03-14），親自瞭解Peregrine u8，並與Kymeta的團隊成員洽談。

關於Kymeta

Kymeta是平板衛星天線領域的業界領導者，為各種企業和軍事應用提供專門建構的解決方案，並釋放太空的商業價值，以解決全球客戶對無處不在的寬頻和真正行動連線的龐大、未獲滿足的需求。該公司創新的超穎介面(metasurface)技術與軟體優先方法相結合，帶來首款採用超穎材料的電子操控型商用平板衛星天線。Kymeta的低成本、低功耗和高輸送量解決方案使移動或靜止時的連線變得十分簡便——適用於任何車輛、船隻、飛機或固定平臺——使地球上的各行各業能夠利用空間容量來轉變經營方式。

Kymeta是總部位於華盛頓州雷德蒙德的私人公司。

如欲瞭解更多資訊，請造訪kymetacorp.com

關於OneWeb

OneWeb是從太空提供支援的全球通訊網路公司，致力於為政府、企業和社區提供連線性。OneWeb正在建構由低軌道(LEO)衛星組成的星座，該星座配有全球閘道站網路和一系列用戶終端裝置，以提供經濟實惠、快速的高頻寬和低延遲通訊服務，與物聯網的未來相連，並提供通往5G的途徑。

如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.oneweb.world

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