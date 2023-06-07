Kymeta面向海事行业发布首款用于OneWeb近地轨道网络的平板天线

华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的平板卫星天线公司Kymeta (www.kymetacorp.com)与近地轨道(LEO)卫星通信公司OneWeb (oneweb.net)今日宣布，Kymeta的电子操控型Peregrine u8近地轨道终端现已商用，成为首款通过OneWeb的近地轨道网络服务于海事市场的平板天线。

这一行业首创的产品为海事客户解锁了新的连接标准。这些客户需要在海上获得卓越的性能和可靠的连接，而现有的网络通常无法触及。Kymeta在海事市场的深厚基础可以追溯到其在2017年推出的海事产品线，并指引了Peregrine u8近地轨道终端的精简设计。这款终端专为海事应用而打造。通过利用OneWeb的企业级连接，所有大型船只——从超级游艇到商业捕鱼和航运船只——现在都可以像在陆地上一样轻松地在海上进行无缝连接。

Kymeta总裁兼联席首席执行官Walter Berger表示：“我们的海事客户有一系列独特的需求，无论是可靠的网络安全还是获取实时维护服务，或者连接到云端并播放他们喜欢的节目。这也是为什么我们以开发同样独特的解决方案为使命。Kymeta以作为OneWeb的合作伙伴为荣，今天对于Kymeta来说是一个激动人心的日子，因为这标志着我们共同的承诺得以兑现，即向市场推出低功耗、小尺寸的近地轨道终端，从而提升海事通信及其现代化水平。”

OneWeb海事和欧洲副总裁Carole Plessy补充道：“通过利用我们的近地轨道卫星星群的力量，Kymeta的Peregrine u8将实现海上的移动连接，就像在你的客厅中的家庭网络一样，以同样的方式在多个设备上进行连接。在与Kymeta的合作中，我们对今天达到的这个里程碑感到非常振奋，因为这证明了我们在促进卫星行业发展方面的共同领导地位，并确认无论你身在何处或想要去往何方，连接都应该随时可用。”

传统的海事天线往往十分笨重，需要大功率和部署在甲板下的硬件。相比之下，Kymeta轻巧、节能的Peregrine u8无需专门的安装设备，并且只需两个人在几个小时内就可在船上安装完毕，而不是几天。

我们鼓励即将于6月6日至8日在挪威奥斯陆举行的Nor-Shipping活动的参观者驻足OneWeb的展位（展位号B03-14），亲身了解Peregrine u8，并与Kymeta的团队成员进行交谈。

关于Kymeta

Kymeta是平面卫星天线领域的行业领导者，为各种企业和军事应用提供专门构建的解决方案，并释放太空的商业价值，以解决全球客户对无处不在的宽带和真正的移动连接的巨大、未满足的需求。该公司创新的超表面技术与软件优先方法相结合，提供了第一款基于超材料的电子操控型商用平板卫星天线。Kymeta的低成本、低功耗和高吞吐量解决方案使移动或静止时的连接变得十分轻松——适用于任何车辆、船只、飞机或固定平台——使地球上的各个行业能够利用空间容量来转变经营方式。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请访问kymetacorp.com

关于OneWeb

OneWeb是由太空提供支持的全球通信网络公司，致力于为政府、企业和社区提供连接。OneWeb正在构建一个由近地轨道(LEO)卫星组成的星群，该星群配有全球网关站网络和一系列用户终端，旨在提供经济、快速的高带宽和低延迟通信服务，与物联网的未来相连，并提供通往5G的途径。

如需了解更多信息，请访问http://www.oneweb.world

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。