Intelsat 將為 Japan Airlines 提供 2Ku 連接升級

維吉尼亞州麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Intelsat 是世界上最大的綜合衛星和地面網路運營商以及領先的機上連接 (IFC) 服務提供商，該公司已與其長期客戶 Japan Airlines (JAL) 達成協議，為約 50 架波音 737 和 767 飛機升級公司的 2Ku 機上連接解決方案。

Intelsat Commercial Aviation 的商務部高級副總裁 Dave Bijur 表示：「[我們非常重視 JAL 在過去 10 年的合作中對 Intelsat 的信任，JAL 是 Intelsat 的第一個非美國商業航空客戶，我們期待繼續支援JAL在日本提供市場領先的機上連接服務，讓他們的客人享受免費服務。」

除了波音 737 和 767 機隊外，JAL 的子公司 J-AIR Co. Ltd. 目前正在為該航空公司的 Embraer E190 機隊安裝 Intelsat 的 2Ku 系統。正如最近宣佈的那樣，J-AIR 將於 2024 年底在 14 架 E190 上完成 2Ku 系統的安裝。完成後，J-AIR 將成為日本第一家提供機上娛樂和連接服務的支線航空公司。

Japan Airlines 客戶體驗高級副總裁 Mitsuko Tottori 表示：「自2013 年以來，Intelsat 一直是 JAL 信賴的合作夥伴。透過與 Intelsat 合作，我們能夠為乘客提供更強大的機上連接服務。我們自豪地成為全球首批從 2017 年開始為所有國內航線上的乘客提供免費服務的航空公司之一，並期待新的 2Ku 終端將帶來更大的速度和可靠性優勢。」

2Ku 服務包括一個機械操縱的相控陣天線，它將取代 Intelsat 近 10 年前最初安裝在該航空公司的機隊上的萬向架天線。該服務可以在當今的高通量衛星上運行，也可以用於將在 2025 年投入使用的 Intelsat 新型軟體定義衛星 (SDS)。

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關於 Intelsat

Intelsat 的全球專業團隊致力於透過公司的新一代全球網路和託管服務向政府、非政府組織和商業客戶提供無縫、安全的衛星通信。Intelsat 透過運營全球頂級規模的進階衛星群和連接基礎設施來彌合數位鴻溝，讓人們及其工具能夠跨越海洋通話、跨越大陸觀看、以無線方式收聽，以此來交流、合作及共存。自 60 年前成立以來，公司在服務客戶和地球方面一直是衛星行業「第一」的代名詞。Intelsat 團隊成員依託創新傳統並專注於應對新一代的挑戰，在顛覆這個領域並引領行業的數位化轉型之際，如今又著眼於太空領域的「下一個第一」。

關於 Japan Airlines

Japan Airlines (JAL) 成立於 1951 年，是日本第一家國際航空公司。該航空公司是 oneworld® Alliance 的成員，目前與代碼共用合作夥伴一起，在 64 個國家和地區的 376 個機場運營，組建了一支包括 224 架飛機的現代化機隊。JAL Mileage Bank (JMB) 是該航空公司的忠誠計畫，是亞洲最大的里程計畫之一。該公司被 Skytrax 評為最準時的主要國際航空公司之一，獲得五星級航空公司認證，被 APEX 評為「世界級」航空公司。JAL 致力於在服務的各個方面為客戶提供最高水準的飛行安全和品質，並成為世界上最受歡迎的航空公司之一。

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