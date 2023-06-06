Intelsat将为Japan Airlines提供2Ku连接升级服务

弗吉尼亚州麦克莱恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Intelsat是世界上最大的综合卫星和地面网络运营商以及领先的机上连接(IFC)服务提供商，该公司已与长期客户Japan Airlines (JAL)达成协议，为约50架波音737和767飞机升级采用该公司的2Ku机上连接解决方案。

Intelsat Commercial Aviation的商务部高级副总裁Dave Bijur表示：“我们非常重视JAL在过去10年的合作中对Intelsat的信任，JAL是Intelsat的第一个非美国商业航空客户，我们期待继续支持JAL在日本提供市场领先的机上连接服务，让他们的客人享受免费服务。”

除了波音737和767机队外，JAL的子公司J-AIR Co. Ltd.目前正在为该航空公司的Embraer E190机队安装Intelsat的2Ku系统。正如最近宣布的那样，J-AIR将于2024年底在14架E190上完成2Ku系统的安装。完成后，J-AIR将成为日本第一家提供机上娱乐和连接服务的支线航空公司。

Japan Airlines客户体验高级副总裁Mitsuko Tottori表示：“自2013年以来，Intelsat一直是JAL信赖的合作伙伴。通过与Intelsat合作，我们能够为乘客提供更强大的机上连接服务。我们自豪地成为全球首批从2017年开始为所有国内航线上的乘客提供免费服务的航空公司之一，并期待新的2Ku终端将带来更大的速度和可靠性优势。”

2Ku服务包括一个机械操纵的相控阵天线，它将取代Intelsat近10年前最初安装在该航空公司的机队上的万向架天线。该服务可以在当今的高通量卫星上运行，也可以用于将在2025年投入使用的Intelsat新型软件定义卫星(SDS)。

如需详细了解Intelsat的商业航空连接产品，请访问此处。

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队致力于通过公司的新一代全球网络和托管服务向政府、非政府组织和商业客户提供无缝、安全的卫星通信。Intelsat通过运营全球顶级规模的先进卫星群和连接基础设施来弥合数字鸿沟，让人们及其工具能够跨越海洋通话、跨越大陆观看、以无线方式收听，以此来交流、合作及共存。自60年前成立以来，公司在服务客户和地球方面一直是卫星行业“第一”的代名词。Intelsat团队成员依托创新传统并专注于应对新一代的挑战，在颠覆这个领域并引领行业的数字化转型之际，如今又着眼于太空领域的“下一个第一”。

关于Japan Airlines

Japan Airlines (JAL)成立于1951年，是日本第一家国际航空公司。该航空公司是oneworld® Alliance的成员，目前与代码共享合作伙伴一起，在64个国家和地区的376个机场运营，组建了一支包括224架飞机的现代化机队。JAL Mileage Bank (JMB)是该航空公司的忠诚计划，是亚洲最大的里程计划之一。该公司被Skytrax评为最准时的主要国际航空公司之一，获得五星级航空公司认证，被APEX评为“世界级”航空公司。JAL致力于在服务的各个方面为客户提供最高水平的飞行安全和质量，并成为世界上最受欢迎的航空公司之一。

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