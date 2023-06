Intelsat fornecerá atualização de conectividade 2Ku para a Japan Airlines

Intelsat To Deliver 2Ku Connectivity Upgrade to Japan Airlines (Photo: Business Wire)

Intelsat To Deliver 2Ku Connectivity Upgrade to Japan Airlines (Photo: Business Wire)

MCLEAN (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Intelsat, operadora da maior rede integrada de satélite e terrestre do mundo e principal fornecedora de serviços de Inflight Connectivity (IFC), fechou um acordo com a Japan Airlines (JAL), cliente de longa data, para atualizar cerca de 50 aeronaves Boeing 737 e 767 com a solução de conectividade a bordo 2Ku da empresa.

“Valorizamos a confiança que a JAL têm depositado na Intelsat durante nosso relacionamento de 10 anos”, disse Dave Bijur, vice-presidente sênior do Departamento Comercial da Intelsat Commercial Aviation. “A JAL foi a primeiro cliente de aviação comercial da Intelsat fora dos EUA e esperamos continuar oferecendo suporte ao principal serviço de conectividade a bordo do mercado para passageiros no Japão, que além de tudo é gratuito.”

Além da frota de Boeing 737 e 767, a companhia aérea subsidiária da JAL, J-AIR Co. Ltd. está atualmente instalando o sistema 2Ku da Intelsat nas suas aeronaves Embraer E190. Conforme anunciado recentemente, a J-AIR concluirá a instalação do sistema 2Ku em 14 modelos E190 até o final de 2024. Quando concluída, a J-AIR será a primeira companhia aérea regional no Japão a oferecer entretenimento a bordo e serviços de conectividade.

“A Intelsat é uma parceira confiável da JAL desde 2013”, comentou Mitsuko Tottori, vice-presidente sênior de Experiência do Cliente da Japan Airlines. “Trabalhando com a Intelsat, podemos oferecer a melhor conectividade a bordo para nossos passageiros. É um orgulho estar entre as primeiras companhias aéreas do mundo a oferecer este serviço gratuito para todos os passageiros que voam em nossas rotas domésticas desde 2017 e esperamos os benefícios de maior velocidade e confiabilidade que os novos terminais 2Ku vão disponibilizar.”

O serviço 2Ku inclui uma antena de matriz em fases com direção mecânica que substituirá a antena “gimballed” que a Intelsat instalou originalmente na frota da companhia aérea há quase uma década. O serviço foi projetado para operar nos satélites de alto rendimento atuais, bem como na frota da Intelsat de novos satélites definidos por software (SDS) que entrarão em serviço em 2025.

Sobre a Intelsat

A equipe internacional de profissionais da Intelsat está focada em fornecer comunicações via satélite perfeitas e seguras para governos, ONGs e clientes comerciais por meio da rede mundial de última geração e serviços gerenciados da empresa. Visando preencher a brecha digital ao operar uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam os continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneira” da indústria de satélites em serviço para seus clientes e para o planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora estão de olho nos “próximos avanços” no espaço, ao mesmo tempo em que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Sobre a Japan Airlines

A Japan Airlines (JAL) foi fundada em 1951 e se tornou a primeira companhia aérea internacional do Japão. Membro da oneworld® Alliance, a empresa agora alcança 376 aeroportos em 64 países e regiões junto com seus parceiros de codeshare com uma moderna frota de 224 aeronaves. O JAL Mileage Bank (JMB), programa de fidelidade da companhia aérea, é um dos maiores programas de milhagem da Ásia. Premiada como uma das principais companhias aéreas internacionais mais pontuais e certificada com o 5-Star Airline pela Skytrax e o “World Class” pela APEX. A JAL está empenhada em fornecer aos clientes os mais altos níveis de segurança e qualidade de voo em todos os aspectos de seu serviço e em se tornar uma das companhias aéreas preferidas do mundo.

