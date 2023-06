Intelsat va fournir une mise à niveau de connectivité 2Ku à Japan Airlines

McLean, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, opérateur du plus grand réseau satellitaire et terrestre intégré au monde et principal fournisseur de services de connectivité en vol (IFC), a conclu un accord avec son client de longue date Japan Airlines (JAL) visant mettre à niveau environ 50 Boeing 737 et 767 vers la solution de connectivité en vol 2Ku de l’entreprise.

« Nous apprécions la confiance que JAL a placée en Intelsat tout au long de notre relation de 10 ans », déclare Dave Bijur, vice-président principal des affaires d’Intelsat Commercial Aviation. « JAL fut le premier client d’aviation commerciale non américain d’Intelsat et nous sommes impatients de continuer à soutenir le service de connectivité en vol leader du marché de JAL au Japon, où leurs clients bénéficient d’un service gratuit. »

En plus de la flotte de Boeing 737 et 767, la compagnie aérienne filiale de JAL, J-AIR Co. Ltd., installe actuellement le système 2Ku d’Intelsat sur la flotte d’avions Embraer E190 du transporteur. Comme annoncé récemment, J-AIR achèvera l’installation du système 2Ku sur 14 E190 d’ici fin 2024. Une fois terminé, J-AIR sera la première compagnie aérienne régionale au Japon à offrir des services de divertissement et de connectivité en vol.

« Intelsat est un partenaire de confiance de JAL depuis 2013 », déclare Mitsuko Tottori, vice-présidente principale de l’expérience client chez Japan Airlines. « En travaillant avec Intelsat, nous sommes en mesure d’offrir une connectivité en vol plus robuste à nos passagers. Nous sommes fiers d’avoir été parmi les premières compagnies aériennes au monde à offrir un service gratuit à tous les passagers voyageant sur nos liaisons intérieures à partir de 2017 et nous attendons avec impatience les avantages accrus en matière de vitesse et de fiabilité que les nouveaux terminaux 2Ku apporteront. »

Le service 2Ku comprend une antenne à réseau phasé et direction mécanique qui remplacera l’antenne à cardan Intelsat installée à l’origine sur la flotte de la compagnie aérienne il y a près de 10 ans. Le service est conçu pour fonctionner sur les satellites à haut débit actuels, ainsi qu’avec la flotte de nouveaux satellites définis par logiciel (SDS) d’Intelsat qui entreront en service en 2025.

À propos d'Intelsat

L’équipe mondiale de professionnels d’Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite transparentes et sécurisées aux gouvernements, aux ONG et aux clients commerciaux par l’intermédiaire du réseau mondial de nouvelle génération et de services gérés de la société. Comblant la fracture numérique en exploitant l’une des infrastructures de connectivité et de flotte de satellites les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux personnes et à leurs outils de parler au-delà des océans, de voir à travers les continents et d’écouter à travers les cieux pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa création il y a six décennies, la société est synonyme de « premières » dans l’industrie des satellites au service de ses clients et de la planète. S’appuyant sur un héritage d’innovation et se concentrant sur la résolution d’une nouvelle génération de défis, les membres de l’équipe d’Intelsat ont désormais en vue les « prochaines premières » dans l’espace tandis qu’ils révolutionnent le secteur et mènent la transformation numérique de l’industrie.

À propos de Japan Airlines

Japan Airlines (JAL) a été fondée en 1951 et est devenue la première compagnie aérienne internationale au Japon. Membre de l’alliance oneworld®, la compagnie aérienne dessert désormais 376 aéroports dans 64 pays et régions avec ses partenaires en partage de code avec une flotte moderne de 224 avions. JAL Mileage Bank (JMB), le programme de fidélité de la compagnie aérienne, est l’un des plus importants programmes de miles en Asie. Récompensée comme l’une des grandes compagnies aériennes internationales les plus ponctuelles, compagnie aérienne 5 étoiles certifiée par Skytrax et compagnie aérienne de « classe mondiale » par l’APEX. JAL s’engage à fournir à ses clients les plus hauts niveaux de sécurité et de qualité de vol dans tous les aspects de son service et à devenir l’une des compagnies aériennes favorites au monde.

