Golding apre una sede a Milano guidata da Laura Tardino

MONACO DI BAVIERA--(BUSINESS WIRE)--Golding Capital Partners, uno dei principali gestori indipendenti di investimenti alternativi in Europa, con oltre 13,5 miliardi di euro di asset in gestione e 23 anni di esperienza negli investimenti, potenzia le proprie attività di sviluppo commerciale in Italia e apre una sede a Milano. La nuova branch sarà guidata da Laura Tardino, entrata in Golding in qualità di Managing Director con il compito di espandere le attività della società nel Sud Europa. L’apertura della nuova sede rientra nella strategia di crescita internazionale a lungo termine di Golding, che mira a rendere accessibili agli investitori di tutta Europa soluzioni di investimento in infrastrutture, buyout, private credit e impact investing.

“L’Italia e il Sud Europa in generale sono mercati strategici, sia nell’ottica di consolidamento di relazioni esistenti, sia in quella di sviluppo di nuovi business. La nuova sede e la forza del nostro team commerciale in Italia ci consentiranno di essere ancora più vicini alla rete di investitori con cui abbiamo costruito relazioni negli ultimi anni. Essere vicini ai nostri clienti, comprendere e soddisfare le esigenze locali costituisce una parte essenziale della nostra filosofia”, commenta Jeremy Golding, Fondatore e Managing Partner di Golding Capital Partners.

“Sono impaziente di presentare Golding e la sua solida esperienza a un’ampia gamma di investitori in Italia. All’inizio ci concentreremo su investitori istituzionali qualificati, ma in prospettiva prevediamo di predisporre offerte interessanti anche per gruppi rappresentati da target semi-professionali. In un contesto economico incerto è particolarmente importante poter offrire performance stabili e protezione dai ribassi sotto forma di soluzioni di investimento ampiamente diversificate e conservative. Con Golding, gli investitori possono contare su un solido e pluriennale track record nei mercati privati”, aggiunge Laura Tardino, Managing Director di Golding.

Laura Tardino ha alle spalle 25 anni di esperienza nel settore degli investimenti. Laureata in economia, proviene da abrdn dove, dal 2015, ha ricoperto il ruolo di Head of Institutional Business Development Italy, occupandosi dei clienti istituzionali, come fondi pensione, assicurazioni, banche e fondazioni. In passato, ha lavorato per 15 anni in BNPP Asset Management, ricoprendo diverse posizioni fino a diventare Market Strategist e Head of the Institutional Desk. Ha inoltre maturato una lunga esperienza nella gestione di fondi di investimento alternativi con allocazioni diversificate a livello globale. All’inizio della sua carriera ha lavorato presso il Gruppo Intesa, l’OCSE e nel settore accademico. Nel 2021 ha pubblicato il libro “Piccole Donne Investono”, che si propone di avvicinare le donne al mondo della finanza e degli investimenti.

“L’Italia è uno dei nostri mercati più importanti a livello globale. L’esperienza e la competenza di Laura rappresentano un grande valore aggiunto per il nostro team dedicato ai clienti internazionali. Grazie al suo background nello sviluppo del business e alla profonda conoscenza del mercato italiano degli investitori, Laura è il candidato ideale”, aggiunge Thorsten Birke, Managing Director e Head of International Clients di Golding.

“La crescita della nostra clientela globale è un elemento chiave della nostra strategia commerciale a lungo termine. Il rafforzamento del nostro business in Italia rappresenta un importante passo avanti. Ci permette di consolidare la nostra credibilità a livello locale e di sviluppare ulteriormente le nostre relazioni e il dialogo sugli investimenti alternativi” conclude Hubertus Theile-Ochel, Managing Partner e responsabile delle attività di vendita globali di Golding.

Golding Capital Partners GmbH - Chi siamo

Golding Capital Partners GmbH è uno degli asset manager indipendenti, leader in Europa nel ramo degli investimenti alternativi, in particolare nelle classi di attività per infrastrutture, credito privato, private equity, mercato secondario del private equity e investimenti a impatto. Con un team di circa 200 collaboratori nelle sedi di Monaco di Baviera, Londra, Lussemburgo, Milano, New York, Tokyo e Zurigo, Golding Capital Partners offre il suo supporto a investitori istituzionali e professionali nello sviluppo della loro strategia di investimento e gestisce un patrimonio di oltre 13,5 miliardi di euro. Tra gli oltre 230 investitori si annoverano enti di previdenza, assicurazioni, fondazioni, family office ed enti ecclesiastici nonché banche, casse di risparmio e banche cooperative. Dal 2013, Golding è firmatario dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UN PRI) e dal 2021 sostiene la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).