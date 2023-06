AGC Biologics presenta AGCellerate, che offre tempi rapidi, prezzi fissi e quantità di prodotto garantite

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--AGC Biologics, un'azienda farmaceutica di sviluppo e produzione su commessa (CDMO), leader a livello globale, ha annunciato oggi il lancio di AGCellerate, un nuovo programma concepito per offrire materiale GMP pronto per la sperimentazione per gli sviluppatori farmaceutici. AGCellerate offre quantità garantite a tempi e costi fissi, accelerando i progetti attraverso lo sviluppo e nelle fasi cliniche.

Il nuovo programma offre supporto ai progetti nel campo biologico che utilizzano anticorpi monoclonali (mAbs), vettori lentivirali, vettori adeno-associati e plasmide di DNA (pDNA). Il programma AGCellerate mAb è immediatamente disponibile e l'azienda prevede di divulgare i dettagli sulle altre modalità entro la fine dell'anno.

AGCellerate per gli anticorpi monoclonali

Il programma per gli anticorpi monoclonali AGCellerate offre 1,0 kg di principi attivi pronti in 11 mesi. Ciò fornisce la quantità necessaria in tempi brevi e a costi fissi per sostenere gli obiettivi strategici delle prime fasi, aiutando gli sviluppatori a raggiungere la fase clinica al più presto possibile.

Il programma AGCellerate per gli anticorpi monoclonali è sostenuto dalla piattaforma proprietaria Chef-1™ di AGC Biologics, una linea di cellule approvata dall'FDA (Food and Drug Administration) e dall'EMA (l'agenzia europea dei medicinali) e utilizzata in 4 prodotti commerciali e 54 molecole in varie fasi dello sviluppo clinico.

Forte di 30 anni di esperienza scientifica, il programma the AGCellerate offre un approccio standardizzato per massimizzare la velocità e i risultati finali del prodotto. Esso è sostenuto dai servizi di qualità di AGC Biologics, volti a produrre farmaci biologici conformi alle norme di buona fabbricazione, e una rete di fornitura globale per aiutare i progetti a partire rapidamente e a restare al passo con i tempi.

"I nostri partner hanno un obiettivo generale, ossia creare qualcosa che avrà conseguenze positive sui pazienti e sulle loro famiglie che sono alla ricerca di trattamenti innovativi. AGC Biologics si concentra proprio su questo," ha dichiarato JB Agnus, Chief Business Officer, AGC Biologics. "AGCellerate è concepito per aiutare a raggiungere queste pietre miliari orientate al paziente, offrendo una produzione di farmaci affidabile e standardizzata, senza sorprese."

AGC Biologics presenta la nuova piattaforma AGCellerate per gli anticorpi monoclonali in occasione di BIO International che si terrà a Boston questa settimana, dal 5 all'8 giugno, stand #3365 - 3369, nell'area dedicata ai servizi contrattuali. Visitate il loro sito web ufficiale per saperne di più sullapresenza dell'azienda all'esposizione.

Per ottenere maggiori dettagli su AGCellerate e scoprire in che modo possa accelerare i progetti dal laboratorio alla fase clinica, visitate il sito www.agcbio.com/capabilities/agcellerate-dna-to-ind-drug-substance-cdmo-services.

Informazioni su AGC Biologics

AGC Biologics è un'azienda farmaceutica di sviluppo e produzione su commessa (CDMO), leader a livello globale nel settore biofarmaceutico con un forte impegno a offrire il più alto standard di servizio mentre collaboriamo con i nostri clienti e partner in ogni fase del percorso. Offriamo servizi avanzati di sviluppo e produzione di proteine terapeutiche basate su microbi e mammiferi, plasmidi di DNA (pDNA), RNA messaggero (mRNA), vettori virali e cellule modificate geneticamente. La nostra rete mondiale copre gli Stati Uniti, l'Europa e l'Asia con sedi conformi alle linee guida cGMP a Seattle, Washington; Boulder e Longmont, Colorado; Copenaghen, Danimarca; Heidelberg, Germania; Milano, Italia; e Chiba, Giappone, e attualmente contiamo oltre 2.500 dipendenti in tutto il mondo. Il nostro impegno all'innovazione continua promuove la creatività tecnica per risolvere i problemi più complessi dei nostri clienti, compresa la specializzazione in malattie rare e progetti velocizzati. AGC Biologics è il partner di elezione. Per saperne di più visitate il sito www.agcbio.com.

