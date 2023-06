BIOQUÉBEC ET MASSBIO RENOUVELLENT LEUR ENTENTE DE COOPÉRATION ET DE COLLABORATION

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre du congrès international BIO 2023, BIOQuébec et MassBio renouvellent leur entente de coopération et collaboration pour une période de 3 ans. Cette entente, en vigueur depuis 2017 et renouvelée en 2019 au même congrès vise à faciliter les liens d'affaires entre leurs membres respectifs et à soutenir les entreprises du secteur des biotechnologies du Québec et du Massachusetts dans leurs démarches respectives de développement de marché.

« Depuis six ans déjà, MassBio et BIOQuébec ont établi une collaboration précieuse qui permet aux entreprises membres de BIOQuébec de bénéficier d'avantages importants lors de leurs visites dans la région de Boston/Cambridge. Ces avantages sont des leviers de développement des affaires clés pour établir un réseau fort et diversifié et des liens utiles et avantageux pour stimuler leur croissance. L'État du Massachusetts est reconnu pour son dynamisme en sciences de la vie et les relations que cultivent nos associations contribuent au succès de nos entreprises. Nous sommes évidemment ravis d’offrir la pareille aux entreprises liées à MassBio intéressées par le Québec », affirme Benoît Larose, Président-directeur général de BIOQuébec.

« La relation entre MassBio et BIOQuébec donne des dividendes année après année non seulement pour nos deux écosystèmes d’innovation mais aussi pour les patients autour du globe qui en bénéficient », explique Kendalle Burlin O’Connell, PDG et Chef de la direction de MassBio. « La maladie ignore les frontières. C’est en renouvelant cette entente de partenariat et la coopération avantageuse de nos deux grappes industrielles complémentaires qu’on fait avancer la science et rendons disponibles les traitements nécessaires aux patients », ajoute-t-elle.

« Quelle bonne nouvelle pour l’industrie québécoise des sciences de la vie ! Le renouvellement de la collaboration entre BIOQuébec et MassBio aura, j’en suis convaincu, des retombées importantes sur celle-ci, notamment au chapitre de son rayonnement à l’international. De plus, ce partenariat renforcera les relations d’affaires entre les entreprises du Québec et du Massachusetts », affirme Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et de l’Energie.

L’entente bilatérale de collaboration et de coopération entre les deux organismes prévoit notamment l’organisation d’activités communes, la promotion mutuelle de leurs activités et événements et le soutien local lors des missions commerciales tenues sur leur territoire.

L’entente vise aussi à faciliter les investissements et le financement des entreprises de ces deux importants écosystèmes, permettant ainsi la poursuite de la recherche et de la commercialisation de nouveaux médicaments, traitements ou outils diagnostiques et préventifs.

MassBio

MassBio est un organisme à but non lucratif fondé en 1985 qui représente et offre des services et du support à l'industrie des sciences de la vie du Massachusetts. MassBio s'est engagé à promouvoir le leadership du Massachusetts dans les sciences de la vie pour contribuer à l'avancement de l'industrie, offrir une valeur au système de santé et améliorer la vie des patients. Représentant plus de 1400+ entreprises en biotechnologie, institutions académiques, hôpitaux de recherche et organisations de services œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé, MassBio s'efforce de faire avancer l'élaboration de politique et fait la promotion de l'éducation tout en proposant à ses membres des programmes, des services, des événements et de l'information sur l'industrie. Pour obtenir davantage de renseignements sur le réseau, visitez le www.massbio.org.

BIOQuébec

BIOQuébec représente plus de 170 entreprises établies au Québec qui œuvrent dans le domaine de la recherche en santé, et ce à tous les niveaux du parcours de l’innovation, de la recherche fondamentale jusqu’à l’intégration des innovations thérapeutiques dans le système de santé. Il s’agit de biotechs, de sociétés de recherche contractuelles, d’investisseurs et de compagnies pharmaceutiques, et ce, à tous les stades de croissance. BIOQuébec mise sur la représentation gouvernementale, le développement des affaires et les partenariats pour favoriser la croissance de l’industrie québécoise de la biotechnologie et des sciences de la vie et faire du Québec un des acteurs clés et incontournables de cette industrie à l’échelle internationale. Pour obtenir davantage de renseignements sur le réseau, visitez le www.bioquebec.com.