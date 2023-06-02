Carbios 和 Indorama Ventures 重申合作夥伴關係，將在法國建立首家 PET 生物回收廠

法國克萊蒙費朗和泰國曼谷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--合規新聞：

Carbios（巴黎泛歐交易所創業板代碼：ALCRB）是一家開發和產業化生物解決方案以重塑塑膠和紡織品生命週期的生物科技公司，與全球永續性化學品生產商 Indorama Ventures Public Company Limited (IVL)（彭博股票代碼：IVL.TB）今天宣布簽署一份不具約束力的諒解備忘錄 (MOU)，成立一家合資企業，在法國建設世界上第一家 PET 生物回收廠1。

根據並遵守備忘錄中規定的綜合條款，Indorama Ventures 計劃為合資企業籌集約 1.1 億歐元的股權和不可轉換貸款融資2，有待最終工程文件和最終經濟可行性研究。雙方都承認他們對專案實施的相互支持，並打算在 2023 年底之前完成合約文件。

鑑於法國第一家工廠的成功表現，Indorama Ventures 確認其有意將該技術擴展到其他 PET 工廠以供未來發展。

根據今天簽署的協議，Carbios 應從 Indorama Ventures 位於 Longlaville 的現有 PET 工廠獲得 13 公頃土地，Carbios 已於 2022 年 12 月申請工廠許可，預計將在 2023 年第三季度獲得許可，隨後在 2023 年底開始建設，目標希望在 2025 年投產。該地塊提供了將產能增加一倍的可能性。根據該備忘錄，Indorama Ventures 將確保 100% 的產出再聚合，並且雙方將合作確保原料供應無虞。

考慮到近期通貨膨脹的影響，重新估計新工廠的總資本投資約為 2.3 億歐元。專案成本將來自 Indorama Ventures 籌集的資金、法國政府和大東部地區對該專案的補貼3，以及 Carbios 對合資企業的股權投資。Carbios 向合資企業注資的部分股權將由 Carbios 目前現金狀況的一部分（截至 2023 年 4 月 30 日為 8600 萬歐元）提供資金。Carbios 正在積極研究向合資企業注入剩餘股權的最佳融資方案，並將根據市場情況選擇最合適的解決方案和時間表。

該專案是 Indorama Ventures 2030 年願景的一部分，旨在鞏固其作為全球永續性化學公司的領導地位。該公司的 ESG（環境、社會和治理）承諾包括斥資 15 億美元將其回收能力提高至到 2025 年每年 500 億個 PET 瓶和到 2030 年每年 1000 億個瓶子。為了實現這些目標，Indorama Ventures 這個全球最大的飲料瓶回收 PET 樹脂生產商，除了擴大其在全球的機械回收站點（包括在法國的兩個）之外，還投資於新的回收技術，包括先進回收技術。

Carbios 開發了一種顛覆性的酶促解聚技術，可以將 PET 塑膠和紡織廢料高效、無溶劑地回收成類似原始產品，以實現真正的循環利用。Carbios 制定了極具野心的計劃，到 2035 年成為 PET 先進回收技術的領先技術提供商。在法國克萊蒙費朗的示範工廠成功持續營運後，Carbios 與 Indorama Ventures 合作了一年多，以評估該技術的商業和技術可行性。位於 Longlaville 的世界上第一家工業規模的酶促 PET 回收廠每年將能夠處理約 50,000 噸消費後 PET 廢物，包括不可機械回收的廢物，相當於 20 億個 PET 彩色瓶或 25 億個 PET 托盤。

Indorama Ventures 的 ESG 委員會主席 Yash Lohia 表示： 「我們的團隊迄今為止對 Carbios 技術的技術可靠性進行的盡職調查取得了正面的成果，我們感到振奮。我們相信，這一突破性的發展可能成為 PET 塑膠和纖維循環經濟解決方案系列的寶貴加成。鑑於 Longlaville 專案的成功實施，我們正在考慮在全球其他地點擴展 Carbios 的技術以實現未來發展。」

Carbios 執行長 Emmanuel Ladent 表示：「今天的公告是我們與 Indorama Ventures 合作的一個重要里程碑，也是我們在實現我們聯合的首個 PET 生物回收廠方面邁出的重要一步。與 Indorama 聯合進行的技術盡職調查證明了 Carbios 顛覆性技術的穩健性。在 Carbios，我們致力於將塑膠和紡織品帶入循環經濟。我們在 Longlaville 的第一個參考工廠是我們在全球範圍內進行工業和商業部署的跳板，以實現我們在先進 PET 回收方面的領先目標。」

# # #

關於 Carbios：

Carbios 是一家生物科技公司，致力於開發生物解決方案並將其產業化，以重塑塑膠和紡織品的生命週期。受大自然的啟發，Carbios 開發了基於酶的工藝來分解塑膠，其使命是避免塑膠和紡織品污染，並加速向循環經濟的過渡。其 PET 生物回收和 PLA 生物降解兩項顛覆性技術正在達到工業和商業規模。其生物回收示範工廠自 2021 年開始營運，與 Indorama Ventures 合作的首個參考工廠將於 2025 年投入使用。Carbios 已獲得科學界認可，更登上了《自然》雜誌的封面，並得到了化妝品、食品和飲料以及服裝行業知名品牌的支持，以提高其產品的可回收性和循環性。雀巢飲用水、百事可樂和三得利飲料食品歐洲公司是 Carbios 和歐萊雅成立的包裝聯盟的成員，Patagonia、PUMA、PVH Corp. 和 Salomon 則與 Carbios 在紡織品聯盟中合作。

造訪 www.carbios.com/en 以瞭解更多關於推動塑膠和紡織品循環的生物技術。

Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

關於 Carbios 股票的資訊：

國際證券識別編碼：FR0011648716

股票代碼：泛歐交易所創業板：ALCRB

全球法人機構識別編碼：969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios 由 Truffle Capital 於 2011 年創立，符合 PEA-PME 的資格，這是一項政府計劃，允許法國居民投資中小企業以享受所得稅退稅。

關於 Indorama Ventures

Indorama Ventures Public Company Limited 為泰國上市公司（彭博股票代碼 IVL.TB），是世界領先的石化產品生產商之一，其製造足跡遍及歐洲、非洲、美洲和亞太地區。該公司的產品組合包括複合 PET、集成氧化物和衍生物以及纖維。Indorama Ventures 的產品服務於主要的快速消費品和汽車行業，即飲料、衛生、個人護理、輪胎和安全領域。Indorama Ventures 在全球擁有約 26,000 名員工，2022 年收入為 187 億美元。該公司在道瓊新興市場和世界永續發展指數 (DJSI)上市。

關於前瞻性陳述和風險因素的免責聲明：

某些包含在這個新聞稿的資訊為前瞻性陳述，不是歷史數據，不應被解釋為對所述事實和數據一定會發生的保證。這些前瞻性陳述基於 Carbios 認為合理的數據、假設和估計。Carbios 在競爭激烈且快速發展的環境中營運。因此，它無法預測可能影響其業務的所有風險、不確定性或其他因素、以及這些因素對其業務的潛在影響或者某一風險或風險組合的具體化可能導致的結果與任何前瞻性聲明中提到的那些陳述嚴重偏離的程度。Carbios 提醒您注意，前瞻性陳述絕不是對其未來業績的保證，其實際財務狀況、結果和現金流量以及 Carbios 所在行業的發展可能與本文件中包含的前瞻性陳述中的擬議或建議存在顯著差異。此外，即使 Carbios 的財務狀況、業績、現金流量和其所在行業的發展與本文件中包含的前瞻性資訊一致，此類結果或發展也可能不是 Carbios 未來業績的可靠指標或事態發展。建議讀者仔細考慮已向法國市場管理局（「AMF」）提交的通用註冊文件以及公司網站免費提供的半年度財務報告中描述的風險因素。如果這些風險因素的全部或任何部分成為現實，Carbios 在任何情況下均不對任何人就與本新聞稿中的資訊和/或聲明相關的任何決定或採取的行動或任何相關損害承擔責任。此資訊僅限於截至本新聞稿發布之日的情況。Carbios 不承諾對此資訊或其所基於的假設發佈更新，除非出現符合適用於此的任何法律或監管義務。

1 參考 Carbios 和 Indorama Ventures 於 2022 年 2 月 23 日發布的新聞稿

2 Indorama Ventures 的股權和不可轉換貸款融資只能在合資企業中進行，而不能在 Carbios 中進行

3 參考 Carbios 於 2023 年 5 月 31 日發布的新聞稿

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。