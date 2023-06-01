Carbios和Indorama Ventures重申合作关系，在法国建设首座PET生物回收厂

法国克莱蒙费朗和泰国曼谷--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Carbios （巴黎泛欧交易所创业板代码：ALCRB），一家致力于革新塑料和纺织品生命周期的生物技术开发和产业化公司，与Indorama Ventures Public Company Limited (IVL)（彭博社股票代码：IVL.TB），一家全球可持续化学品生产商，今日宣布签署非约束性谅解备忘录（MOU），将组建一家合资企业以在法国建设全球首家PET生物回收厂1。

根据谅解备忘录中的全面条款并以此为条件，待最终工程文件和最终经济可行性研究完成，Indorama Ventures计划以股权和不可转换贷款融资2的形式，为合资企业筹集约1.1亿欧元。双方均表示了对项目实施的共同支持，并有计划在2023年底前完成合同文件。

Indorama Ventures确认，在法国首座工厂运营成功的基础上，其将有意把该技术推广至其他PET基地用于未来发展。

根据今天签署的协议，Carbios应获得Indorama Ventures现位于Longlaville的PET工厂的13公顷土地。Carbios已于2022年12月申请工厂许可，预计将在2023年第三季度获得许可，随后将在2023年底前动工，2025年实现投产目标。该地块将使双倍产能成为可能。根据此谅解备忘录，Indorama Ventures将负责100%的产品再聚合，且双方将合作确保原料供应。

考虑到近期通货膨胀的影响，新厂的资本投资总额重新评估为约2.3亿欧元。项目成本资金将来自Indorama Ventures的融资、法国政府和大东部大区为该项目提供的补贴3以及Carbios对合资企业的股权投资。Carbios对合资企业的股权注资将部分来自Carbios的部分现持现金（截至2023年4月30日为8600万欧元）。Carbios正在积极研究向合资企业注入剩余股权投资的最佳融资方案，并将根据市场情况选择最适合的解决方案和时限。

该项目是Indorama Ventures的“2030年愿景”的一部分，其目标是树立其作为全球可持续化学公司的领先地位。该公司的ESG（环境、社会和企业管治）承诺包括投资15亿美元，以在2025年之前把回收能力提高到每年500亿个PET塑料瓶，在2030年之前提高到每年1000亿个塑料瓶。为了实现上述目标，已成为全球最大饮料瓶回收PET树脂生产商的Indorama Ventures正在投资包括化学回收在内的新回收技术，同时在全球范围内扩大物理回收基地，其中包括两座法国工厂。

Carbios开发出了一项颠覆性的酶解聚合技术，可通过高效的无溶剂方法将PET塑料和纺织品废料再生为类原生产品，以实现真正意义上的循环。Carbios的宏伟计划是在2035年前成为领先的PET回收技术供应商。在法国克莱蒙费朗的示范工厂成功运营后，Carbios与Indorama Ventures的合作已持续了一年多的时间，以评估这项技术在商业和技术上的可行性。这座位于Longlaville的全球首座工业规模酶解PET回收厂将有能力每年处理约5万吨消费后PET废料，包括无法物理回收的废料，相当于20亿个PET彩瓶或25亿个PET托盘。

Indorama Ventures的ESG委员会主席Yash Lohia表示： “到目前为止，我们的团队对Carbios技术的合理性所做的尽职调查收到了积极结果，令我们感到欢欣鼓舞。我们相信，这项突破性的进步能够成为一种宝贵的PET塑料和纤维循环经济解决方案。如果Longlaville项目取得成功，我们也会考虑把Carbios的技术推广到全球其他设施，以用于未来发展。”

Carbios的首席执行官Emmanuel Ladent也表示：“今天的公告是我们与Indorama Ventures合作的一座重要里程碑，也代表我们往建设双方合资的业内首座PET生物回收厂的方向迈出了重要一步。与Indorama联手开展的技术尽职调查证明了Carbios的这项颠覆性技术是可靠的。在Carbios，我们致力于将塑料和纺织品引入循环经济。我们在Longlaville的第一座参考工厂将是我们实现全球工业和商业部署的跳板，我们的目标是在PET化学回收领域树立领先地位。”

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关于Carbios:

Carbios是一家生物技术公司，致力于改革塑料和纺织品生命周期的生物技术开发和产业化。受大自然的启发，Carbios开发了以酶为基础的塑料分解工艺，其目标是杜绝塑料和纺织品污染，加速过渡至循环经济。Carbios的PET生物回收和PLA生物降解两项革命性技术正在迈入工业和商业阶段。公司的生物回收示范工厂已于2021年开始运营，与Indorama Ventures合作的业内首座参考设施将于2025年投入使用。Carbios已赢得科学界的认可，曾荣登《自然》杂志封面，并得到了化妆品、食品饮料和服装行业的著名品牌的支持，为这些企业提高产品的可回收性和循环性。Nestlé Waters、PepsiCo和Suntory Beverage & Food Europe均加入了Carbios和L’Oréal创立的包装联盟。On、Patagonia、PUMA、PVH Corp.和Salomon则与Carbios在一个纺织品联盟内合作。

请访问www.carbios.com/en，进一步了解生物科技如何推动塑料和纺织品循环。

Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

关于Carbios股票的信息：

国际证券识别码：FR0011648716

股票代码：泛欧证券交易所创业板：ALCRB

全球法人机构识别码：969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios由Truffle Capital于2011年创立，公司符合PEA-PME的资格，这是一项政府计划，允许投资中小企业的法国居民享受所得税退税。

关于Indorama Ventures

在泰国上市的Indorama Ventures Public Company Limited（彭博代码：IVL.TB）是全球领先的石化生产商，全球化的生产布局覆盖欧洲、非洲、美洲和亚太地区。公司的产品组合包括复合PET、综合氧化物和衍生物以及纤维。Indorama Ventures的产品被广泛用于快速消费品和汽车行业，如饮料、卫生、个人护理、轮胎和安全领域。2022年，Indorama Ventures在全球拥有约2.6万名员工，合并营收达到187亿美元。公司在道琼斯新兴市场和世界可持续发展指数（DJSI）上市。

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1参考Carbios和Indorama Ventures于2022年2月23日发布的新闻通讯

2Indorama Ventures的股权和不可转换贷款融资只可用于注资合资企业，而不是Carbios

3参考Carbios于2023年5月31日发布的新闻通讯

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