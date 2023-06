Carbios e Indorama Ventures reafirmam parceria para construir a primeira usina de biorreciclagem de PET na França

Carbios and Indorama Ventures reaffirm partnership to build first-of-a-kind PET biorecycling plant in France

CLERMONT-FERRAND, França e BANGKOK, Tailândia--(BUSINESS WIRE)--Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), uma empresa de biotecnologia que desenvolve e industrializa soluções biológicas para reinventar o ciclo de vida do plástico e de produtos têxteis, e Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) (código Bloomberg IVL.TB), um produtor químico sustentável mundial, anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) não vinculante para formar uma Joint Venture e construir a primeira usina de biorreciclagem de PET do mundo na França1.

Com base e sujeito aos termos abrangentes estabelecidos no MOU, a Indorama Ventures planeja mobilizar cerca de € 110 milhões para a Joint Venture em capital e financiamento de empréstimos não conversíveis2, documentação final de engenharia pendente e estudos finais de viabilidade econômica. Ambas as partes reconheceram seu apoio mútuo para implementar o projeto e sua intenção de finalizar a documentação do contrato antes do fim de 2023.

Sujeito ao desempenho bem-sucedido desta primeira fábrica na França, a Indorama Ventures confirma sua intenção de expandir potencialmente a tecnologia a outros locais de PET para desenvolvimentos futuros.

Sob o contrato assinado hoje, a Carbios, que solicitou o licenciamento da planta em dezembro de 2022, deve adquirir 13 hectares de terra da planta de PET existente da Indorama Ventures em Longlaville e espera receber licenças até o terceiro trimestre de 2023, permitindo o início da construção até o fim de 2023 e visando a entrada em operação em 2025. A superfície do terreno oferece a possibilidade de duplicar a capacidade. Segundo este MOU, a Indorama Ventures deve garantir 100% da repolimerização de saída, sendo que ambos os parceiros devem cooperar para garantir o fornecimento de matéria-prima.

O investimento total de capital para a nova fábrica é estimado em cerca de € 230 milhões, considerando o impacto recente da inflação. Os custos do projeto serão financiados pelas somas mobilizadas pela Indorama Ventures, pelos subsídios do estado francês e da região de Grand-Est disponíveis para o projeto3, bem como pela capitalização da Joint Venture pela Carbios. Parte da injeção de capital da Carbios na Joint Venture será financiada por uma parte da atual posição de caixa da Carbios (ou seja, € 86 milhões em 30 de abril de 2023). A Carbios está examinando ativamente as melhores opções de financiar sua injeção de capital restante na Joint Venture e irá escolher a solução e o cronograma mais adequados com base nas condições do mercado.

O projeto é parte da ambição Vision 2030 da Indorama Ventures de estabecer sua liderança como uma empresa química sustentável internacional. Os compromissos de ESG da empresa incluem gastar US$ 1,5 bilhão para aumentar sua capacidade de reciclagem para 50 bilhões de garrafas PET ao ano até 2025 e 100 bilhões de garrafas ao ano até 2030. Para alcançar estas metas, a Indorama Ventures, maior produtor mundial de resina PET reciclada usada em garrafas de bebina, está investindo em novas tecnologias de reciclagem, incluindo reciclagem avançada, além de expandir sua presença mundial de locais de reciclagem mecânica, incluindo dois na França.

A Carbios desenvolveu uma tecnologia disruptiva de despolimerização enzimática que permite a reciclagem eficiente sem solventes de plástico PET e resíduos têxteis em produtos virgens, visando atingir a verdadeira circularidade. A Carbios tem planos ambiciosos de se tornar líder em fornecer tecnologia em reciclagem avançada de PET até 2035. Após operações bem-sucedidas em sua fábrica de demonstração em Clermont-Ferrand, na França, a Carbios coopera com a Indorama Ventures há mais de um ano para avaliar as viabilidades comercial e técnica da tecnologia. A primeira fábrica de reciclagem enzimática de PET em escala industrial em Longlaville terá capacidade para processar cerca de 50.000 toneladas de resíduos de PET pós-consumo ao ano, incluindo resíduos que não são recicláveis mecanicamente, o equivalente a 2 bilhões de garrafas PET coloridas ou 2,5 bilhões de bandejas PET.

Yash Lohia, Presidente do Conselho de ESG da Indorama Ventures, disse: "Estamos encorajados pelos resultados positivos da devida diligência que nossas equipes realizaram até agora sobre a solidez técnica da tecnologia da Carbios. Estamos confiantes de que este desenvolvimento inovador pode ser uma adição valiosa à gama de soluções para economia circular de plásticos e fibras de PET. Sujeito ao desempenho bem-sucedido do Projeto Longlaville, estamos considerando expandir a tecnologia da Carbios a outros locais ao redor do mundo para desenvolvimento futuro."

Emmanuel Ladent, Diretor Executivo da Carbios, disse: "O anúncio de hoje é um marco significativo em nossa parceria com a Indorama Ventures e um grande passo adiante em concretizar nossa primeira planta conjunta de bioreciclagem de PET. A diligência devida técnica realizada em conjunto com a Indorama comprova a robustez da tecnologia disruptiva da Carbios." Na Carbios, estamos comprometidos em trazer plástico e produtos têxteis à economia circular. Nossa primeira unidade de referência em Longlaville é um trampolim para nossa implantação industrial e comercial em todo o mundo, a fim de atingir nossas metas de liderança em reciclagem avançada de PET."

Sobre a Carbios:

Carbios é uma empresa de biotecnologia que desenvolve e industrializa soluções biológicas para reinventar o ciclo de vida do plástico e produtos têxteis. Inspirada pela natureza, a Carbios desenvolve processos baseados em enzimas para decompor o plástico com a missão de evitar a poluição plástica e têxtil, bem como acelerar a transição a uma economia circular. Suas duas tecnologias disruptivas para a biorreciclagem de PET e a biodegradação de PLA vêm alcançando escalas industrial e comercial. Sua planta de demonstração de bioreciclagem está em operação desde 2021 e uma unidade de referência inédita, em parceria com a Indorama Ventures, deve entrar em operação em 2025. A Carbios recebeu reconhecimento científico, notadamente com a capa da Nature, sendo respaldada por marcas de prestígio nas indústrias de cosméticos, alimentos, bebidas e vestuário para aumentar a capacidade de reciclagem e a circularidade de seus produtos. Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europe são membros de um consórcio de embalagens fundado pela Carbios e L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. e Salomon cooperam com a Carbios em um consórcio têxtil.

Acesse www.carbios.com/en para saber mais sobre a biotecnologia impulsionando a circularidade do plástico e de produtos têxteis.

Carbios, fundada em 2011 pela Truffle Capital, é elegível para o PEA-PME, um programa do governo que permite que os residentes franceses que investem em PMEs se beneficiem de descontos no imposto de renda.

Sobre a Indorama Ventures

A Indorama Ventures Public Company Limited, cotada na Tailândia (código Bloomberg IVL.TB), é um dos principais produtores petroquímicos do mundo, com presença mundial em fabricação na Europa, África, Américas e Ásia-Pacífico. O portfólio da empresa abrange PET combinado, óxidos e derivados integrados, além de fibras. Os produtos da Indorama Ventures atendem aos principais setores de FMCG e automotivo, ou seja, segmentos de bebidas, higiene, cuidados pessoais, pneus e segurança. A Indorama Ventures tem cerca de 26.000 funcionários ao redor do mundo e receita de US$ 18,7 bilhões em 2022. A empresa está cotada no Dow Jones Emerging Markets e no World Sustainability Indices (DJSI).

Isenção de responsabilidade sobre declarações prospectivas e fatores de risco:

Certas informações contidas neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas, não dados históricos, e não devem ser interpretados como garantia de que os fatos e dados declarados irão ocorrer. Estas declarações prospectivas estão baseadas em dados, suposições e estimativas consideradas razoáveis pela Carbios. A Carbios opera em um ambiente competitivo e em rápida evolução. Portanto, não está em posição de antecipar todos os riscos, incertezas ou outros fatores que possam afetar seu negócio, seu potencial impacto em seus negócios ou a medida em que a materialização de um risco ou combinação de riscos possa conduzir a resultados que diferem significativamente daqueles citados em qualquer declaração prospectiva. A Carbios chama a atenção para o fato de que as declarações prospectivas não são de modo algum, garantia de seu desempenho futuro e que sua atual situação financeira, resultados e fluxos de caixa, e o desenvolvimento do setor em que a Carbios opera, possam diferir significativamente daqueles propostos ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste documento. Além disto, mesmo que a posição financeira, resultados, fluxos de caixa e desenvolvimentos da Carbios no setor em que opera sejam consistentes com as informações prospectivas contidas neste documento, tais resultados ou desenvolvimentos podem não ser uma indicação confiável dos resultados futuros ou desenvolvimentos da Carbios. Os leitores são aconselhados a considerar com cuidado os fatores de risco descritos no documento de registro universal apresentado à autoridade de mercado francesa ("AMF"), bem como no relatório financeiro semestral disponível gratuitamente no site da empresa. Se todos ou parte destes fatores de risco se materializarem ou outros, em nenhum caso a Carbios será responsável por qualquer decisão tomada ou ação tomada em conjunto com as informações e/ou declarações neste comunicado de imprensa ou por quaisquer danos relacionados. Esta informação é dada apenas a partir da data deste comunicado à imprensa. A Carbios não se compromete a publicar atualizações destas informações ou das suposições nas quais estão baseadas, exceto conforme qualquer obrigação legal ou regulamentar que seja aplicável a ela.

1 Consulte o comunicado à imprensa publicado pela Carbios e Indorama Ventures em 23 de fevereiro de 2022

2 Tanto o financiamento de capital como o empréstimo não conversível da Indorama Ventures devem ser feitos apenas na Joint Venture e não na Carbios

3 Consulte o comunicado à imprensa publicado pela Carbios em 31 de maio de 2023

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.