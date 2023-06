Altarea et Tikehau Capital s’associent pour créer une plateforme européenne de dette immobilière

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Altarea et Tikehau Capital (Paris:TKO) annoncent aujourd’hui le lancement d’une plateforme de dette immobilière avec un objectif de 1Md€ et bénéficiant d’un engagement de ses sponsors de 200M€, assurant ainsi un fort alignement d’intérêts avec les futurs investisseurs.

La stratégie du fonds visera à offrir des solutions de financement face à l’importante pénurie de liquidités sur le marché et pourra financer un large spectre d’actifs immobiliers, dont des bureaux, commerces, biens industriels, logements, de la logistique et de l’hôtellerie.

La plateforme répondra à un vaste éventail de situations en apportant des solutions flexibles dédiées à des investisseurs ou entreprises de l’immobilier, en ciblant prioritairement des financements d’actifs ou d’entreprises traditionnelles de l’immobilier via des instruments de dettes juniors, mezzanines, ou unitranches.

Cette plateforme capitalisera sur les expertises complémentaires d’Altarea et Tikehau Capital en matière immobilière et de dette privée, et permettra aux investisseurs de bénéficier d’un accès privilégié au pipeline combiné des deux groupes ainsi qu’à leur réseau respectif pour saisir les opportunités d’investissement les plus attractives. Altarea et Tikehau Capital entretiennent des relations de longue date et partagent des expériences d’investissement fructueuses ensemble ou dans des stratégies similaires.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de lancer notre plateforme de dette immobilière, dans un contexte où nous identifions un certain nombre d’opportunités à venir en Europe », déclare Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital. « Tikehau Capital jouit d’une solide réputation dans l’immobilier et la dette privée, et nous sommes convaincus que cette plateforme offrira aux investisseurs des rendements compétitifs tout en apportant les solutions de financement indispensables aux propriétaires et promoteurs immobiliers européens, notamment dans un environnement où les taux d’intérêt sont en forte hausse et où les liquidités se tarissent. »

« Le déploiement de cette stratégie nous semble particulièrement opportun aujourd’hui. Les entreprises et investisseurs en immobilier sont dans une phase d’adaptation à un nouvel environnement de marché dominé par des taux d’intérêt plus élevés, des sources de financement plus restreintes, ainsi qu’une incertitude sur un certain nombre de valeurs d’actifs » précise Alain Taravella, Président Fondateur d’Altarea. « Altarea dispose d’une expertise reconnue en immobilier, aussi bien en tant qu’investisseur que promoteur, avec une capacité démontrée à prendre en compte les risques des projets immobiliers et gérer la complexité inhérente à des situations difficiles. »

Tikehau Capital possède une solide expertise dans la dette immobilière, notamment au travers de ses produits Special Opportunities et a déjà réalisé 15 investissements à ce jour pour un total d’environ 500 millions d’euros. La plateforme et le processus d’investissement seront pilotés côté Tikehau Capital1 par Maxime Laurent-Bellue, Directeur de l’équipe Tactical Strategies.

A PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL – FR0013230612 – TKO.FP

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 39,7 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2023). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d’euros au 31 décembre 2022), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 742 collaborateurs (au 31 décembre 2022) répartis dans ses 14 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A. Pour plus d’information, www.tikehaucapital.com.

A PROPOS D’ALTAREA – FR0000033219 – ALTA

Altarea est le leader français de la transformation urbaine bas carbone avec l’offre immobilière la plus complète au service de la Ville et de ses acteurs. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble des savoir-faire et de marques reconnues pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Altarea est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris. Pour plus d’information, www.altarea.com.

1 Au travers de Tikehau Investment Management, en tant que société de gestion