歡迎 2023 年環塔拉力賽的征服者登上領獎台！

中國和田--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--97 輛汽車和 37 輛摩托車於 5 月 20 日在阿克蘇開始環塔拉力賽的角逐，經過艱苦的挑戰，最終有 76 輛汽車和 31 輛摩托車順利抵達終點。

2023 年舉辦的是第 15 屆環塔拉力賽，為期 13 天。賽事全程 4258 公里，包括 1 個短道排位賽段 (SSS)、9 個賽段和 2 個休息日。本次拉力賽在新疆西南部舉行，覆蓋阿克蘇、喀什、和田三個地區。多地形的賽段加上優美的風景吸引了國內外 231 名選手前來參賽。

在汽車組中，Shanxi Yunxiang Team 的 Zi Yungang/Wang Zengrong 最終獲得冠軍。Team BAIC 的 Zhang Guoyu/Oriol Mena Valdearcos 和 Liu Yangui/Chen Feng 分列第 2 和第 3 名。

在摩托車組，Bradley John Cox和Arunas Gelazninkas延續了他們的出色表現，為他們的車隊Shanxi Yulin贏得第 1 和第 2 名，本地車手Yakepu最終獲得第 3 名，緊隨其後的是 KOVE 的 Neels Theric 和 Shi Haoyu。

環塔拉力賽創辦於 2005 年，歷經 15 屆，現已發展成為亞洲最大的越野拉力賽。本次拉力賽立足於新疆，不僅是國際汽聯賽事日程中的重要賽事，也是展示新疆豐富多樣的自然資源和旅遊資源的視窗。環塔拉力賽於 2016 年開始海外推廣，在巴黎舉辦了首場歐洲新聞發佈會，得到了海外觀眾的積極回饋。美麗新疆歡迎來自世界各地的賽車隊和遊客前來參加環塔拉力賽，感受和領略這顆中國西部明珠的風采。

綜合排名：汽車組

Zi Yungang (CHN) / Wang Zengrong (CHN), Yun Xiang, 34H16’09” Zhang Guoyu(CHN) / Oriol Mena Valdearcos(ESP), BAIC, +5’30” Liu Yangui(CHN) / Chen Feng (CHN), BAIC, +53’58” Xu Aili (CHN) / Tong Zhenrong (CHN), Hilux, +2H58’05” Liu Yatuan (CHN) / Yan Ke (CHN), SMG, +3H20’58”

綜合排名：摩托車組

Bradley John Cox (RSA), KTM, 24H28’05” Arunas Gelazninkas (LTU), KTV, +34’30” Yakepu (CHN), KTM, +1H49’10” NEELS Theric (FRA), KOVE, +2H11’10” Shi Haoyu (CHN), KOVE, +2H17’36”

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