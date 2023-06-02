欢迎2023年环塔拉力赛的征服者登上领奖台！

中国和田--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--97辆汽车和37辆摩托车于5月20日在阿克苏开始环塔拉力赛的角逐，经过艰苦的挑战，最终有76辆汽车和31辆摩托车顺利抵达终点。

2023 年环塔拉力赛是第15届环塔拉力赛，为期13天。赛事全程4258公里，包括1个短道排位赛段(SSS)、9个赛段和2个休息日。本次拉力赛在新疆西南部举行，覆盖阿克苏、喀什、和田三个地区。多地形的赛段加上优美的风景吸引了国内外231名选手前来参赛。

在汽车组中，Shanxi Yunxiang Team的Zi Yungang/Wang Zengrong最终获得冠军。Team BAIC的Zhang Guoyu/Oriol Mena Valdearcos和Liu Yangui/Chen Feng分列第二、 第三 名。

在摩托车组，Bradley John Cox和Arunas Gelazninkas延续了他们的出色表现，为他们的车队Shanxi Yulin赢得第一 和第二名， 本地车手Yakepu最终获得第三名， 紧随其后的是KOVE的Neels Theric和Shi Haoyu。

环塔拉力赛创办于2005年，历经15届，现已发展成为亚洲最大的越野拉力赛。本次拉力赛立足于新疆，不仅是国际汽联赛事日程中的重要赛事，也是展示新疆丰富多样的自然资源和旅游资源的窗口。环塔拉力赛于2016年开始海外推广，在巴黎举办了首场欧洲新闻发布会，得到了海外观众的积极反馈。美丽新疆欢迎来自世界各地的赛车队和游客前来参加环塔拉力赛，感受和领略这颗中国西部明珠的风采。

综合排名：汽车组

Zi Yungang (CHN) / Wang Zengrong (CHN)，Yun Xiang，34H16’09” Zhang Guoyu(CHN) / Oriol Mena Valdearcos(ESP)，BAIC，+5’30” Liu Yangui(CHN) / Chen Feng (CHN)，BAIC，+53’58” Xu Aili (CHN) / Tong Zhenrong (CHN)，Hilux，+2H58’05” Liu Yatuan (CHN) / Yan Ke (CHN)，SMG，+3H20’58”

综合排名：摩托车组

Bradley John Cox (RSA)，KTM，24H28’05” Arunas Gelazninkas (LTU)，KTV，+34’30” Yakepu (CHN)，KTM，+1H49’10” NEELS Theric (FRA)，KOVE，+2H11’10” Shi Haoyu (CHN)，KOVE，+2H17’36”

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