O pódio dá as boas-vindas aos vencedores do Rali de Taklimakan de 2023!

HOTAN, China--(BUSINESS WIRE)--Do total de 97 carros e 37 motocicletas que começaram o rali em Aksu no dia 20 de maio, 76 carros e 31 motos resistiram com sucesso aos difíceis desafios e alcançaram a linha de chegada.

Em sua 15a edição, o Rali de Taklimakan 2023 tem duração de 13 dias. O percurso total de 4.258 km conta com 1 Super Especial, 9 etapas e 2 dias de descanso. O rali começa no sudoeste de Xinjiang e abrange três regiões: Aksu, Kashgar e Hotan. As etapas com terrenos variados, combinadas com a bela paisagem, atraíram 231 competidores da China e do exterior para participar.

Na categoria de automóveis, a vitória final foi para Zi Yungang/Wang Zengrong da equipe Shanxi Yunxiang. A equipe BAIC subiu ao pódio com Zhang Guoyu/Oriol Mena Valdearcos e Liu Yangui/Chen Feng conquistando o 2 o e 3o lugares, respectivamente.

Entre as motos, Bradley John Cox e Arunas Gelazninkas mantiveram seu bom desempenho e conquistaram o 1o e 2o segundo lugares para sua equipe Shanxi Yulin. O piloto local Yakepu terminou a prova em 3o lugar, seguido por Neels Theric e Shi Haoyu da equipe KOVE.

O Rali de Taklimakan foi criado em 2005 e, durante suas 15 edições, tornou-se o maior rali off-road da Ásia. Sediado em Xinjiang, o rali não é apenas um evento no calendário de corridas da FIA, mas também uma oportunidade para mostrar os diversos e abundantes recursos naturais e turísticos de Xinjiang. O Rali de Taklimakan iniciou sua promoção no exterior em 2016 com a primeira conferência de imprensa na Europa, organizada em Paris, recebendo feedbacks positivos do público internacional. A bela Xinjiang convida as equipes de corrida e os viajantes de todo o mundo a participar do Rali de Taklimakan, para vivenciar e aproveitar a pérola do oeste da China.

Classificação geral Automóveis

Zi Yungang (CHN) / Wang Zengrong (CHN), Yun Xiang, 34H16’09” Zhang Guoyu(CHN) / Oriol Mena Valdearcos(ESP), BAIC, +5’30” Liu Yangui(CHN) / Chen Feng (CHN), BAIC, +53’58” Xu Aili (CHN) / Tong Zhenrong (CHN), Hilux, +2H58’05” Liu Yatuan (CHN) / Yan Ke (CHN), SMG, +3H20’58”

Classificação geral Moto

Bradley John Cox (RSA), KTM, 24H28’05” Arunas Gelazninkas (LTU), KTV, +34’30” Yakepu (CHN), KTM, +1H49’10” NEELS Theric (FRA), KOVE, +2H11’10” Shi Haoyu (CHN), KOVE, +2H17’36”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.