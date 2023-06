Le podium accueille les conquérants du Taklimakan Rally 2023 !

HOTAN, Chine--(BUSINESS WIRE)--Parmi les 97 autos et 37 motos qui ont pris le départ du rallye à Aksu le 20 mai, 76 autos et 31 motos ont relevé avec succès les défis du rallye et atteint la ligne d’arrivée.

En tant que 15e édition du Taklimakan Rally, le Taklimakan Rally 2023 dure 13 jours. L’étape totale de 4258 km inclut 1 SSS, 9 étapes et 2 jours de repos. Le rallye se déroule dans le sud-ouest du Xinjiang et couvre 3 régions d’Aksu, Kashgar et Hotan. Ses étapes multi-terrains et ses beaux paysages ont attiré 231 concurrents de Chine et de l’étranger.

En auto, la victoire finale revient à Zi Yungang/Wang Zengrong du Shanxi Yunxiang Team. L’équipe BAIC complète le podium avec Zhang Guoyu/Oriol Mena Valdearcos et Liu Yangui/Chen Feng aux 2e et 3e places.

Côté moto, Bradley John Cox et Arunas Gelazninkas ont poursuivi leur belle performance et ont pris la 1re et la 2e place pour leur équipe Shanxi Yulin, le pilote local Yakepu a terminé la partie à la 3e place, suivi de Neels Theric et Shi Haoyu sur KOVE.

Le Taklimakan Rally a été lancé en 2005. Au cours de ses 15 éditions, le rallye est devenu le plus grand rallye tout-terrain d’Asie. Basé au Xinjiang, ce rallye est non seulement un événement du calendrier des courses de la FIA, mais aussi une vitrine mettant en valeur les ressources naturelles et touristiques diverses et abondantes du Xinjiang. Le Taklimakan Rally a commencé sa promotion à l’étranger en 2016 avec la première conférence de presse en Europe organisée à Paris et a reçu des retours positifs du public étranger. La superbe région du Xinjiang invite des équipes de course et voyageurs du monde entier à rejoindre le Taklimakan Rally pour ressentir et profiter de ce joyau de la Chine occidentale.

Classement général auto

Zi Yungang (CHN) / Wang Zengrong (CHN), Yun Xiang, 34H16’09” Zhang Guoyu (CHN) / Oriol Mena Valdearcos (ESP), BAIC, +5’30” Liu Yangui (CHN) / Chen Feng (CHN), BAIC, +53’58” Xu Aili (CHN) / Tong Zhenrong (CHN), Hilux, +2H58’05” Liu Yatuan (CHN) / Yan Ke (CHN), SMG, +3H20’58”

Classement général moto

Bradley John Cox (RSA), KTM, 24H28’05” Arunas Gelazninkas (LTU), KTV, +34’30” Yakepu (CHN), KTM, +1H49’10” NEELS Theric (FRA), KOVE, +2H11’10” Shi Haoyu (CHN), KOVE, +2H17’36”

