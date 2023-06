L’ISACA s’engage auprès de la Commission européenne à développer et à renforcer la main-d’œuvre européenne dans le domaine de la cybersécurité

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--L’ISACA, une association professionnelle mondiale leader qui aide les individus et les entreprises dans leur quête de confiance numérique, est fière d’annoncer qu’elle s’engage auprès de la Commission européenne à développer et à renforcer la main-d’œuvre dans le domaine de la cybersécurité en Europe. Cet engagement témoigne de la volonté de l’ISACA de soutenir le programme de cybersécurité de l’Union européenne (UE) et de favoriser l’innovation, la croissance économique et le bien-être de la société. L’ISACA se félicite de la création de l'Académie des compétences en cybersécurité de l’UE en tant qu’initiative clé lancée en 2023, dans le cadre de l'« Année européenne des compétences », afin d’augmenter le nombre de professionnels qualifiés en cybersécurité dans l’UE.

Le paysage actuel de la cybersécurité en Europe est confronté à des défis importants, sachant que l'étude de l’ISACA sur l’état de la cybersécurité a révélé que 62 % des équipes de cybersécurité manquent de personnel et que 60 % d’entre elles ont du mal à fidéliser le personnel qualifié. Reconnaissant l’importance vitale de la cybersécurité dans la promotion de la confiance numérique, l’ISACA s’est engagée à créer une main-d’œuvre holistique dans le domaine de la cybersécurité en Europe et à combler le déficit de compétences en dotant les professionnels de la cybersécurité de connaissances et de compétences dans tous les domaines de la confiance numérique. Cet engagement vise à garantir un environnement numérique sûr tout en favorisant la réussite et l’innovation des organisations européennes.

Les conseils et les certifications fournis par l’ISACA, qui correspondent au Cadre européen des compétences en cybersécurité, soutiennent activement le développement d’une main-d’œuvre de haute qualité dans le domaine de la cybersécurité, qui inspire confiance aux employeurs. Comme l’a révélé la récente étude de l’ISACA sur l'État de la confiance numérique, le manque de compétences et de formation reste un obstacle important à l’obtention de la confiance numérique selon 49 % des personnes interrogées en Europe. En éliminant cet obstacle, l’ISACA vise à doter les professionnels de la cybersécurité et de la confiance numérique des connaissances globales nécessaires pour faire face efficacement à l’évolution des cybermenaces.

L’ISACA s’engage à réduire le déficit de compétences en matière de cybersécurité en proposant ce qui suit :

Des compétences numériques dans l’éducation : l’ISACA collaborera avec plus de 60 organisations de formation et institutions académiques pour s’assurer que les enseignants et les formateurs possèdent les connaissances et les qualifications nécessaires pour dispenser une formation complète en cybersécurité basée sur les conseils de pointe de l’ISACA. Des compétences numériques pour la main-d’œuvre : L’ISACA fournira 20 000 adhésions gratuites à des étudiants européens, leur permettant ainsi d’accéder au vaste réseau de l’ISACA dans la région. Ces étudiants auront la possibilité d’améliorer leurs connaissances en accédant aux vastes ressources de l’ISACA ainsi qu’à ses accréditations, ses formations et ses événements. L’ISACA soutiendra l’identification de candidats qualifiés pour les entreprises en facilitant les contacts entre les membres étudiants et les cadres supérieurs par le biais d’événements virtuels et en personne organisés par plus de 40 branches de l’ISACA à travers l’Europe.

L’ISACA s’engage à étendre la portée et l’impact de ses programmes de formation et d’accréditation dans toute l’Europe, en dépassant le cap des 46 000 personnes certifiées conformément au Cadre européen des compétences en cybersécurité. Des compétences numériques pour tous les citoyens : L’ISACA diffusera des connaissances aux citoyens de tous les pays européens par le biais d’une série d’événements et de publications facilités par ses branches dans la région. Cet effort vise à sensibiliser le grand public à la cybersécurité et à l’aider à mieux la comprendre, afin de favoriser l’émergence d’une société sensibilisée à la cybersécurité.

Tracey Dedrick, PDG de l’ISACA, a déclaré : « Je suis ravie d’annoncer notre engagement à l’Union européenne et de souligner notre volonté de renforcer la main-d’œuvre dans le domaine de la cybersécurité en Europe par le biais d’une formation et de ressources améliorées ».

Chris Dimitriadis, directeur de la stratégie mondiale de l’ISACA, a expliqué : « Cet engagement souligne notre volonté de soutenir le programme de cybersécurité de l’Union européenne en dotant les professionnels des connaissances et des ressources dont ils ont besoin pour prospérer dans un environnement numérique sécurisé. »

De plus amples informations sur les accréditations de l'ISACA sont disponibles ici, et des ressources en matière de cybersécurité de l'ISACA sont disponibles ici.

À PROPOS DE L’ISACA

L'ISACA® (www.isaca.org) est une communauté mondiale qui soutient les individus et les organisations dans leur quête de confiance numérique. Depuis plus de 50 ans, l’ISACA fournit aux individus et aux entreprises les connaissances, les accréditations, l’éducation, la formation et la communauté nécessaires pour faire progresser leur carrière, transformer leur entreprise et construire un monde numérique plus fiable et plus éthique. L’ISACA est une association professionnelle mondiale et une organisation d’apprentissage qui tire parti de l’expertise de ses 170 000 membres qui travaillent dans des domaines de confiance numérique tels que la sécurité de l’information, la gouvernance, l’assurance, le risque, la protection de la vie privée et la qualité. Elle est présente dans 188 pays et compte 225 branches dans le monde entier. L’ISACA compte plus de 30 000 membres en Europe, et l’organisation a renforcé sa présence dans la région en établissant un bureau régional à Dublin, en Irlande, en 2022. Par l’intermédiaire de sa fondation One In Tech, l’ISACA soutient l’enseignement des technologies de l’information et les parcours professionnels pour les populations manquant de ressources et sous-représentées.

