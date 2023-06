Representatives from PPG and Chery Automobile celebrate the opening of a Color Creation Lab in Wuhu, China. (Photo: PPG)

WUHU, China--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE:PPG) kondigde vandaag de opening aan van een Color Creation Lab in samenwerking met de voertuigbouwer Chery Automobile Co., Ltd. In deze faciliteit, gevestigd in Wuhu, in China, zullen kleurstylisten van PPG en ontwerpers van Chery nieuwe kleuren ontwerpen, afgestemd op specifieke voertuigontwerpen, van intiële kleuraanbevelingen tot de uiteindelijke materialen om die in de productievestigingen van Chery toe te passen.

“Als toonaangevende leverancier van coatings afkomstig uit één enkele bron voor de automobielindustrie, is PPG enthousiast over het partnerschap met Chery, een bedrijf dat voorrang geeft aan technologische innovatie en duurzame productie,” zegt Thomas Li, vicevoorzitter van PPG Asia Pacific, Automotive Coatings. “We zullen ons globale leiderschap op gebied van kleur verder versterken om toekomstige trends te voorspellen, en tegelijk brengen we verftechnologie aan voor de volgende generatie Chery-voertuigen.”

