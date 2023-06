PPG ouvre un laboratoire de création de couleurs avec Chery Automobile en Chine

Representatives from PPG and Chery Automobile celebrate the opening of a Color Creation Lab in Wuhu, China. (Photo: PPG)

Representatives from PPG and Chery Automobile celebrate the opening of a Color Creation Lab in Wuhu, China. (Photo: PPG)

WUHU, Chine--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un laboratoire de création de couleurs en collaboration avec le constructeur automobile Chery Automobile Co, Ltd. Dans ce laboratoire, situé à Wuhu, en Chine, les stylistes de PPG et les concepteurs de Chery vont créer de nouvelles couleurs adaptées à des modèles spécifiques de véhicules, allant des recommandations de couleurs initiales aux matériaux finaux à appliquer dans les usines de fabrication de Chery.

« En tant que principal fournisseur de revêtements à source unique pour la construction automobile, PPG est très heureuse de s'associer à Chery, une entreprise qui accorde la priorité à l'innovation technologique et à la production durable », a déclaré Thomas Li, vice-président de PPG pour l'Asie-Pacifique, Revêtements automobiles. « Nous tirerons parti de notre leadership mondial en matière de couleurs pour prévoir les futures tendances, tout en faisant progresser la technologie de la peinture pour la nouvelle génération de véhicules Chery ».

Le laboratoire de création de couleurs présentera des solutions innovantes en matière de numérisation, d'analyse et d'évaluation des couleurs sur les pièces auto intérieures et extérieures. Le processus comprendra un important échantillonnage et des tests de formulation afin de garantir que la couleur aura un aspect uniforme, qu'elle adhérera correctement et qu'elle sera durable lorsqu'une nouvelle couleur passera à la production de masse et à l'application dans les usines automobiles.

« Le laboratoire de création de couleurs est l'aboutissement de 20 ans de collaboration entre PPG et Chery », a déclaré Federico Menta, directeur mondial des revêtements décoratifs de PPG, Revêtements automobiles. « Cette collaboration nous permettra de combiner nos domaines d'expertise pour renforcer la planification et la gestion des couleurs automobiles et concevoir des processus efficaces afin d'offrir aux acheteurs de voitures l'expérience d'achat idéale avec les choix de couleurs qu'ils souhaitent ».

PPG a commencé à fournir à Chery des revêtements pour ses chaînes de peinture en 2003. En 2008, PPG a ouvert une usine de revêtements automobiles à Wuhu pour soutenir Chery et d'autres fabricants en Chine. Lorsque Chery a ouvert son usine de Qingdao en 2022, celle-ci était équipée du système de peinture compact B1:B2 de PPG, qui rationalise le processus de peinture en supprimant l'application d'une couche d'apprêt différente. L'application du système demande moins d'énergie, ce qui permet à l'usine de Qingdao d'accroître son efficacité. En début d'année, Chery a introduit le système B1:B2 dans son usine de Wuhu.

