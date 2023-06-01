Triumph Group 與 ZS 合作，透過最先進的 SaaS 產品「Personalize.AI」提供個人化客戶體驗

新德里和西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的內衣公司 Triumph Group 已與全球管理咨詢和技術公司 ZS 簽訂為期兩年的合作協議，旨在透過部署 ZS 最先進的人工智慧驅動軟體即服務產品「Personalize.AI」來設計和提供個人化的干預措施，以提高客戶參與度。透過此合作夥伴關係，Triumph 將能夠利用人工智慧帶來的技術優勢來分辨客戶購買行為中的細微差別，進而提升客戶參與度並提升銷售業績。

Personalize.AI (簡稱為 P.AI) 是由 ZS 推出的一款依託人工智慧的雲端原生 SaaS 產品，能夠分析客戶個人偏好、通路關聯、促銷響應度和庫存等因素，實現在客戶個人層面提供正確的內容、產品和優惠推薦。P.AI 運用人工智慧技術來設計產品功能、識別客戶層面機會，並預測客製化的產品優惠推薦，以滿足客戶的需求。P.AI 在每個市場上進行分析、設計，並推出有針對性的市場行銷活動，協助擴大客戶群。

在試驗階段，P.AI 成功地實現了高達 40% 的額外轉化提升，並為客戶創造了更好的體驗。Triumph 得以準確識別客戶偏好並藉由提升 2 倍的轉化率，重新吸引流失的客戶。此次合作涵蓋亞太地區的九個市場：新加坡、馬來西亞、台灣、香港、中國、越南、泰國、澳大利亞和印度。

Triumph Group 全球行銷負責人 Nicola Tacchi 表示：「我們相信，我們所做的一切都應該給客戶帶來個人化的感受。我的主要目標是確保在採用 Personalize.AI 後，能夠為 Triumph 的每個客戶帶來有意義的個人化體驗。此次合作讓我們能夠開始與客戶建立更深入且相關度更高的聯繫。我們能夠預測客戶的需求，瞭解客戶他們想看到什麼，以及他們何時希望收到我們的訊息。」

ZS 合夥人兼 Personalize.AI 負責人 Gopi Vikranth 表示：「利用我們依託人工智慧的 Personalize.AI 產品、ZS 強大的人工智慧處理能力和深厚的專業知識，Triumph 取得了巨大的勝利。Triumph 正在尋找一個途徑，既要能夠避免與人工智慧運作相關的高週期時間和摩擦，還要能夠向客戶提供基於人工智慧的一對一體驗。透過此產品，我們能夠在極短的時間內實現 Triumph 這一在其商店和數位通道中無縫提供個人化體驗的願景，並帶來雙位數的收入增長率。」

Triumph International 亞洲區行銷負責人 Neil Lewis 表示：「我們如今已在亞太地區市場建立了忠實的客戶群。我們希望向價值鏈的上游提升，以一對一的方式向客戶提供基於人工智慧的個人化體驗。我們的願景是在線上和線下通道中無縫地融入忠誠度、客戶旅程、商品交叉銷售和追加銷售，以及品牌互動等元素。Personalize.AI 正在協助我們在極短時間內實現這一目標，並在商店和數位通道中帶來收入提升。」

ZS 合夥人兼亞太區負責人 Tarun Pandey 表示：「我們的目標是協助 Triumph 實現願景並迅速看到回報。我們從 2022 年開始在幾個市場中與 Triumph 開展了合作，結果驚人。Triumph 在部署我們的產品兩週後就看到了成果。我們的產品能夠協助行銷、資料科學和 IT 營運團隊無縫協作，我們各行各業的客戶都對 這一優勢讚賞有加。對於 Triumph 而言，我們在 90 天內就將他們打造個人化體驗的願景變成了現實並開始看到成果。」

2022 年，Personalize.AI 透過結合 Triumph 的行銷目標和現有客戶群，根據客戶個人的旅程、偏好和購買模式動態識別微觀群體，開始了這個旅程。Personalize.AI 可以與組織現有的行銷技術堆棧 (包括 CRM 和活動交付平台) 無縫集成，以確保根據對潛在客戶購買模式的深入瞭解，向他們提供個人化優惠，並最大程度地減少對公司現有 CRM 設置的干擾。

進一步瞭解 Personalize AI - 面向零售商的人工智慧平台 | ZS

關於 ZS 和 Personalize.AI：

ZS 是專注於幫助全球醫療保健及其他領域進行轉型的管理諮詢和技術公司。我們利用領先的分析技術以及發揮資料、科學和產品的力量，協助客戶做出更明智的決策、提供創新解決方案，並改善成果。ZS 成立於 1983 年，在全球 35 個辦事處擁有超過 14,000 名員工。

Personalize.AI (P.AI) 是 ZS 推出的一款領先的雲端原生人工智慧 SaaS 產品，利用來自忠誠度獎勵計劃、點擊串流、交易和活動資料，建立具有高度針對性的一對一個人化客戶旅程以及產品和優惠推薦。

關於 Triumph Group：

Triumph Group 是全球最大的內衣公司之一，在 80 多個國家/地區擁有極高知名度，核心品牌包括 Triumph® 和 sloggi®。該公司在全球範圍內為 20,000 家批發客戶提供服務，並在 2,300 多個自有銷售點以及多個線上商店銷售產品。Triumph Group 是 amfori 商業社會合規倡議 (amfori BSCI) 的成員。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。