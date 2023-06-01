黛安芬集团携手ZS，借助先进SaaS产品Personalize.AI打造个性化顾客体验

新德里和西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界领先的内衣公司黛安芬集团（Triumph Group）与全球管理咨询和技术企业ZS签署了为期两年的合作协议，将通过部署ZS的先进人工智能软件即服务产品Personalize.AI，设计和提供个性化的互动服务，提高顾客参与度。黛安芬将凭借此次合作发挥人工智能技术的优势，了解顾客购买行为的细微差别，从而提高客户参与度并提升销售业绩。

Personalize.AI（P.AI）是ZS推出的一款人工智能主导的云原生SaaS产品，它利用客户的个人偏好、渠道挂靠、促销响应度和库存情况等信息，为顾客提供个人级别的优化内容、产品和服务推荐。P.AI使用AI来设计功能、在个人程度识别客户机会，并预测客户喜欢的个性化产品和促销推荐。P.AI能在每一个市场分析、设计和推出具有针对性的营销活动，有助于扩大客户群。

在实验阶段，P.AI实现了高达40%的增量转换增长，为客户创造了更好的体验。黛安芬准确地识别了客户偏好，并将流失客户的赢回率提高了2倍。这次合作将覆盖九个亚太地区市场，包括新加坡、马来西亚、台湾、香港、中国大陆、越南、泰国、澳大利亚和印度。

Triumph集团的全球营销主管Nicola Tacchi说道：“我们深信，我们所做的一切都应该让顾客感受个人化的服务。我的首要目标是确保Personalize.AI的部署能转化成对每一位Triumph顾客都有价值的个人体验。此次合作为我们奠定了基础，让我们能够建立更深入、更有意义的客户关系，也就是预测顾客需要什么、想看到什么以及何时联系他们。”

ZS合伙人兼Personalize.AI负责人Gopi Vikranth表示：“黛安芬意味着我们的AI主导Personalize.AI产品、ZS的AI能力和深厚的专业功能技术赢得了一次重大胜利。黛安芬寻找的途径应该是既能实现跨越式发展、向顾客提供人工智能驱动的一对一体验，又能避免与人工智能运营相关的周期长和磨合期问题。我们的产品成功地在创纪录的时间内落实了黛安芬在门店和电子渠道无缝提供个性化体验的愿景，并实现了两位数的增量收入增长。”

黛安芬国际的亚洲营销主管Neil Lewis也说道：“今天，我们已经在亚太市场建立了一个忠实的客户群。我们希望走上高增值路线，向客户提供人工智能驱动的一对一个性化服务。我们的愿景是在网上和线下渠道中无缝引入客户忠诚、客户体验、商品的交叉销售和向上销售，以及品牌参与等元素。Personalize.AI帮助我们在创纪录的时间内实现了这一目标，提升了门店和数字渠道的增量收入。”

ZS合伙人兼亚太区负责人Tarun Pandey表示：“我们的目标是帮助黛安芬实现其愿景，快速取得成效。我们和黛安芬的合作从2022年开始，最初只有几个市场，但效果非常显著。黛安芬在启动后两周内就见证到了效果。我们的产品推动了营销、数据科学和IT运营团队之间的无缝协作，这是我们各行各业的客户都重视的一大优势。我们为黛安芬在90天内就实现了个性化体验，并开始取得成效。”

黛安芬与Personalize.AI的合作始于2022年。Personalize.AI根据客户的个人历史、偏好和购物模式，结合黛安芬的营销目标和现有客户群体，以动态方式识别出微客户群体。Personalize.AI能够无缝集成企业现有的营销技术栈，包括CRM和营销活动交付平台，以确保向潜在客户提供基于其购物模式洞察的个性化服务，同时尽可能减小对企业现有CRM设置的干扰。

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关于ZS和Personalize.AI：

ZS是一家管理咨询和技术公司，专注于全球医疗保健及其他领域的改造。我们利用领先的分析技术，结合数据、科学和产品的力量，协助我们的客户做出更明智的决策，提供创新的解决方案，全面提高绩效。ZS成立于1983年，在全球设有35个办事处，拥有超过14000名员工。

Personalize.AI（P.AI）是ZS推出的先进云原生AI SaaS产品，它能够采纳来自忠诚奖励计划、点击流、交易和促销活动的数据，创建具有高度针对性的一对一个性化客户体验以及产品和服务推荐。

关于黛安芬集团：

黛安芬集团（Triumph Group）是全球最大的内衣企业之一，产品行销80多个国家，核心品牌包括Triumph®和sloggi®。公司在世界范围内为20,000名批发客户提供服务，产品通过2,300多个控制销售点和多个自营网上商店销售。黛安芬集团是amfori商界社会责任倡议（amfori BSCI）的成员。

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