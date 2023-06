Le cloud de détail automobile de Tekion est désormais un partenaire DMS stratégique de Hyundai Auto Canada

PLEASANTON, Californie--(BUSINESS WIRE)--Tekion, l'innovateur de l'Automotive Retail Cloud® (ARC), la première et la plus rapide plateforme SaaS automobile native du cloud, annonce aujourd’hui son nouveau partenariat avec le fabricant d’équipement d’origine (OEM) Hyundai Auto Canada.

Grâce à ce partenariat, les concessionnaires Hyundai et Genesis de tout le Canada peuvent maintenant choisir l'Automotive Retail Cloud (ARC) de Tekion en tant que fournisseur de systèmes de gestion des concessionnaires (DMS). ARC est la première et la plus rapide plateforme native du cloud comprenant toutes les fonctionnalités d’un DMS et une pile technologique connexe pour gérer une entreprise de détail de manière optimale. ARC modernise le parcours de vente au détail automobile de bout en bout, améliore l’expérience des consommateurs et apporte les meilleures efficiences aux détaillants en connectant les consommateurs, les concessionnaires et les OEM grâce à sa plateforme de pointe.

La plateforme de Tekion offre les avantages suivants aux concessionnaires Hyundai et Genesis :

Gains d’efficience dans les opérations fixes

Formation rationalisée du personnel grâce à une interface utilisateur intuitive

Communication optimisée entre tous les services

Activation d'un processus complet de service sans papier au cours de la première semaine de mise en œuvre

Expérience client réhaussée grâce à des capacités numériques et à des économies de temps

« Nous devons offrir à nos clients et employés une expérience qui s’intègre à leur vie et leur permette d'aller plus loin », déclare Khalid Kadrie, vice-président, Phaeton Automotive Group. « Le passage à Tekion a permis à nos employés de travailler plus efficacement, tout en offrant à nos clients l’expérience moderne qu’ils méritent. » Phaeton Automotive Group est présent à London, en Ontario et dans la grande région de Toronto, et se compose de cinq concessionnaires et d’un centre de carrosserie de pointe comprenant deux représentations Hyundai, Richmond Hill Hyundai et Thornhill Hyundai.

En plus d’exécuter leurs opérations avec la pile technologique la plus moderne du marché, les concessionnaires Hyundai et Genesis qui exploitent ARC peuvent également profiter d’avantages supplémentaires tels que des contrats flexibles, des mises à niveau illimitées et des API ouvertes. Pour en savoir plus sur la plateforme native du cloud de bout en bout de Tekion, visitez https://tekion.com/.

À propos de Tekion

Avec un effet disruptif positif sur un secteur qui n’a pas connu d'évolution depuis plus de 50 ans, Tekion a défié le paradigme avec la première et la plus rapide plateforme automobile native du cloud qui comprend les révolutionnaires Automotive Retail Cloud (ARC) pour les détaillants, Automotive Enterprise Cloud (AEC) pour les fabricants et d'autres grandes entreprises automobiles et Automotive Partner Cloud (APC) pour les partenaires technologiques et industriels. Tekion connecte l’ensemble du spectre de l’écosystème de la vente au détail automobile grâce à une plateforme transparente. La plateforme transformatrice utilise une technologie de pointe, le big data, l’apprentissage automatique et l’IA pour réunir en toute transparence les OEM, les détaillants/vendeurs et les consommateurs. Grâce à son intégration hautement configurable et à ses capacités accrues d’engagement client, Tekion permet des expériences de vente au détail automobile sans précédent. Fondée dans la Silicon Valley, Tekion emploie plus de 3 000 innovateurs dans le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tekion.com.

