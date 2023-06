Best’s Market Segment Report: AM Best mantiene l’outlook negativo per il segmento dell'assicurazione non vita in Italia

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best mantiene l'outlook negativo per il segmento dell'assicurazione non vita in Italia.

Nella nuova edizione del Best’s Market Segment Report, “Market Segment Outlook: Italy Non-Life Insurance” (Outlook dei segmenti di mercato: l'assicurazione non vita in Italia), AM Best sottolinea come il difficile contesto macroeconomico probabilmente continuerà a rappresentare un ostacolo per gli assicuratori nel 2023. Fattori quali il rialzo dell'inflazione, la politica monetaria contrattiva della Banca Centrale Europea, le tensioni geopolitiche e la volatilità generale sui mercati finanziari continuano a generare pressioni negative sul segmento.

Tuttavia la relazione evidenzia come il segmento si sia dimostrato resiliente nonostante il contesto macroeconomico difficoltoso, grazie alla solidità dei fondamentali operativi e sottolinea come gli attuali livelli di solvibilità del segmento costituiranno un buon margine per assorbire in parte la volatilità che potrebbe conseguire a tensioni sui mercati finanziari o

Per consultare gratuitamente una copia di questa relazione sul segmento di mercato visitare http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=332143.

AM Best è un'agenzia globale di rating del credito, pubblicazione di notizie e analisi dei dati, specializzata nel settore delle assicurazioni. Con sede negli Stati Uniti, l'azienda opera in oltre 100 paesi, con uffici regionali a Londra, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore e Città del Messico. Per ulteriori informazioni visitare www.ambest.com.

Copyright © 2023 by A.M. Best Rating Services, Inc. e/o le sue affiliate. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.