Diligent推出Board Reporting for Audit，可使董事會成員對關鍵風險和控制措施有前所未見的清晰認知，以識別企業面臨的機會

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Diligent是現代企業治理領域的全球領導者，提供涵蓋治理、風險、法規遵循、稽核以及環境、社會和治理(ESG)的軟體即服務(SaaS)解決方案。公司今天宣佈推出Board Reporting for Audit，這個首創的儀表板可簡化稽核報告的編製，為董事會提供易於理解的情報。Board Reporting for Audit以業界唯一支援企業GRC全部流程的平臺為基礎而打造，將內部稽核資料整合到一個簡單明瞭的儀表板上，以便加強監控各項控制措施，追蹤稽核計畫的進展，並以安全的方式生成重要見解，從而幫助董事會推動企業的發展。

Diligent資深副總裁兼全球產品主管Adam Bailey表示：「報告企業稽核團隊的進展可能是艱巨的任務，而理解所有這些資料的含義，並闡明它們對於公司策略的意義，則更具挑戰性。Diligent擁有與董事會合作逾20年的豐富經驗，Board Reporting for Audit利用從合作中累積的見解，使您能夠生成一致、易於理解的報告，並提供正確和可稽核的資料——使董事會能夠獲得正確的見解，從而更快做出更明智的決策。」

職能部門領導人和董事會成員均可從Board Reporting for Audit中受益。更加有效的資料蒐集過程使內部稽核專業人員能夠直接與稽核委員會和董事會分享重要見解，加深他們對關鍵風險和機會的理解，並使稽核成為塑造企業策略過程中的主要見解來源。

該儀表板提供的主要功能包括：

稽核計畫和控制測試的進展，以確定規劃好的工作有多少已經完成、正在進行或尚未開始。

當前存在的嚴重和關鍵問題，突顯任何缺陷或弱點，這些缺陷對組織的影響，以及補救狀態。

逐年關鍵績效指標，有助於識別趨勢或模式，使領導層能夠瞭解推動績效的深層因素，並做出更明智的決策。

Westwood Holdings Group、The Doctors Company和Insperity的獨立董事/理事Ellen Masterson表示：「如今，董事會成員需要面對大量湧入的資料，而搞清楚哪些是重要資料、哪些不是並有效管理資訊流，可能對其構成挑戰。Diligent精簡了稽核報告過程，讓董事們不僅獲得資料，還能夠獲得深入見解，從而有助於識別風險和機會，以推動企業向前發展。」

麻薩諸塞州交通部稽核業務主任Jim Logan表示：「彙編資料、驗證其正確性，然後編製報告，這一過程可能非常耗時。此外，以容易理解的方式向管理層和董事會呈報資料更是一項挑戰。Diligent簡化了稽核報告過程，讓我們能夠在更短的時間內做更多的工作，同時幫助董事會專注於重要的資訊，並改善我們為選民提供服務的方式。」

如欲深入瞭解Diligent如何幫助企業簡化董事會層級稽核報告及有關整個企業的報告，請造訪Diligent的董事會報告工具組頁面。

關於Diligent

Diligent是現代企業治理領域的全球領導者，提供涵蓋治理、風險、法規遵循、稽核以及環境、社會和治理(ESG)的軟體即服務(SaaS)解決方案，Diligent已幫助逾100萬用戶和75萬名董事會成員和領導人全面瞭解其組織的治理、風險和法規遵循(GRC)實務，讓他們能夠更快地做出更好的決策，無論面臨多大挑戰。敬請造訪diligent.com瞭解更多資訊。

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