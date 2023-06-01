Diligent推出Board Reporting for Audit，可使董事会成员对关键风险和控制措施有前所未见的清晰认知，以识别企业面临的机会

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Diligent是现代企业治理领域的全球领导者，提供覆盖治理、风险、合规、审计以及环境、社会和治理(ESG)的软件即服务(SaaS)解决方案。公司今天宣布推出Board Reporting for Audit。这是一个同类首创的仪表板，可简化审计报告的编制，为董事会提供易于理解的情报。Board Reporting for Audit基于业界唯一支持企业GRC全流程的平台而打造，可将内部审计数据整合到一个简明易懂的仪表板上，以便更好地监控各项控制措施，跟踪审计计划的进展，并以安全的方式生成重要见解，从而帮助董事会推动企业的发展。

Diligent高级副总裁兼全球产品主管Adam Bailey表示：“报告企业审计团队的进展已经是一项艰巨的任务，而理解所有这些数据的含义，并阐明它们对于公司战略的意义，则更具挑战性。Diligent拥有与董事会合作逾20年的丰富经验，Board Reporting for Audit利用从合作中积累的见解，使您能够生成一致的、易于理解的报告，并提供准确和可审计的数据——使董事会能够获得正确的见解，从而更快做出更明智的决策。”

职能部门领导和董事会成员均可从Board Reporting for Audit中受益。更加有效的数据收集过程使内部审计专业人员能够直接与审计委员会和董事会分享重要的见解，加深他们对关键风险和机会的理解，并使审计成为帮助制定企业战略的主要见解来源。

该仪表板提供的主要功能包括：

审计计划和控制测试的进展，以确定规划好的工作有多少已经完成、正在进行或尚未开始。

当前存在的严重和关键问题，突出显示任何缺陷或弱项，这些缺陷对组织的影响，以及补救状态。

逐年关键绩效指标，有助于识别趋势或模式，使领导层能够了解推动绩效的深层因素，并作出更明智的决策。

Westwood Holdings Group、The Doctors Company和Insperity的独立董事/理事Ellen Masterson表示：“如今，董事会成员需要面对大量涌入的数据，而清楚哪些是重要数据、哪些不是并有效管理信息流，可能对其构成挑战。Diligent精简了审计报告过程，让董事们不仅获得相关数据，还能够获得深入见解，从而有助于识别风险和机会，推动业务向前发展。”

马萨诸塞州交通部审计业务主任Jim Logan表示：“汇编数据、验证其准确性，然后编写报告，这一过程可能非常耗时。此外，以容易理解的方式向管理层和董事会展示数据更是一项挑战。Diligent简化了审计报告过程，让我们能够在更短的时间内做更多的工作，同时帮助董事会专注于重要的信息，并改善我们为选民提供服务的方式。”

如需深入了解Diligent如何帮助企业简化董事会层级的审计报告及有关整个企业的报告，请访问Diligent的董事会报告工具包页面。

关于Diligent

Diligent是现代企业治理领域的全球领导者，提供覆盖治理、风险、合规、审计以及环境、社会和治理(ESG)的软件即服务(SaaS)解决方案。Diligent已帮助逾100万用户和75万名董事会成员和领导全面了解其组织的治理、风险和合规(GRC)做法，让他们能够更快地做出更好的决策，无论面临多大挑战。敬请访问diligent.com了解更多信息。

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