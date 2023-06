NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Diligent, de wereldwijde leider in modern bestuur die SaaS-oplossingen biedt voor bestuur, risico, compliance, audit en ESG, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Board Reporting for Audit, een uniek dashboard dat de auditrapportage stroomlijnt en de raad van bestuur gemakkelijk verteerbare informatie biedt. Board Reporting for Audit is gebouwd op het enige platform dat een organisatie ondersteunt tijdens haar gehele GRC-traject en consolideert interne auditgegevens in één overzichtelijk dashboard om de controles beter te bewaken, de voortgang van het auditplan te volgen en belangrijke inzichten veilig aan het licht te brengen om de raad van bestuur in staat te stellen de organisatie vooruit te helpen.

