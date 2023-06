Diligent bringt Board Reporting for Audit auf den Markt und verschafft damit Direktoren eine noch nie dagewesene Klarheit über die Hauptrisiken und Kontrollmöglichkeiten zur Erkennung von Chancen für ihre Organisationen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Diligent, der weltweite Marktführer bei SaaS-Lösungen für die Bereiche Governance, Risiko, Compliance und Audit sowie ESG, kündigte heute die Einführung von Board Reporting for Audit an, dem ersten Dashboard seiner Art, das die Audit-Berichterstattung rationeller gestaltet und dem Vorstand leicht verständliche Informationen liefert. Board Reporting for Audit basiert auf der einzigen Plattform, die ein Unternehmen bei allen seinen GRC-Aktivitäten unterstützt. Die neue Lösung vereint die Daten aus der Innenrevision in einem übersichtlichen Dashboard. Dies gestattet eine bessere Überwachung von Kontrollen, die Verfolgung des Fortschritts von Auditplänen und die sichere Gewinnung von wichtigen Erkenntnissen, die dem Vorstand helfen, das Unternehmen voranzubringen.

“Schon das Erstellen von Berichten über die Fortschritte Ihres Audit-Teams kann eine mühsame Aufgabe sein, aber noch schwieriger ist es, den Sinn all dieser Daten zu verstehen und zu erklären, was sie für die Strategie Ihres Unternehmens bedeuten”, sagte Adam Bailey, SVP und Global Head of Product bei Diligent. “Durch Nutzung der Erkenntnisse aus über 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmensvorständen können Sie mit der Diligent-Lösung "Board Reporting for Audit" konsistente und leicht verständliche Berichte mit präzisen und prüffähigen Daten erstellen, die den Vorstand in die Lage versetzen, schneller bessere Entscheidungen zu treffen.”

Board Reporting for Audit bringt sowohl Fachbereichsleitern als auch Vorstandsmitgliedern Vorteile, denn diese Plattform gestaltet die Datenerfassung effizienter, so dass die Verantwortlichen der Innenrevision wichtige Erkenntnisse direkt an den Prüfungsausschuss und den Vorstand weitergeben können. Auf diese Weise wird das Verständnis für die wichtigsten Risiken und Chancen verbessert, und die Innenrevision wird als führende Stimme bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie positioniert.

Die wichtigsten Merkmale des Dashboards sind unter anderem:

Fortschritt des Audit-Plans und der Kontrolltests zur Ermittlung, welcher Teil der geplanten Arbeit bereits abgeschlossen wurde, welcher Teil noch im Gange ist oder noch gestartet werden muss.

Offene wichtige und kritische Punkte, wobei alle Unzulänglichkeiten oder Schwachstellen, die Auswirkungen dieser Unzulänglichkeiten auf die Organisation und der Stand der Abhilfemaßnahmen hervorgehoben werden.

Wichtige Leistungskennzahlen im Jahresvergleich, die Trends oder bestimmte Muster erkennen lassen und es den Führungskräften ermöglichen, die Faktoren, die der Leistung zugrunde liegen, zu verstehen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

"Gegenwärtig werden die Führungskräfte von einer Datenflut überschwemmt, und es kann eine Herausforderung sein, zu entscheiden, was davon wichtig ist und was nicht, und wie dieser Informationsfluss zu steuern ist”, sagte Ellen Masterson, Independent Director/Governor der Westwood Holdings Group sowie von The Doctors Company und Insperity. “Diligent rationalisiert die Audit-Berichterstattung, so dass Sie nicht nur Daten erhalten, sondern auch Einblicke, die Ihnen helfen, Risiken und Chancen zu erkennen und so Ihr Unternehmen voranzubringen.”

“Das Zusammenstellen von Daten, das Überprüfen ihrer Richtigkeit und das Erstellen von Berichten kann extrem viel Zeit in Anspruch nehmen, ganz zu schweigen davon, dass es eine Herausforderung sein kann, der Geschäftsleitung und dem Vorstand die Daten so zu präsentieren, dass sie ein leicht verständliches Bild ergeben”, sagte Jim Logan, Director of Audit Operations vom Massachusetts Department of Transportation. “Diligent vereinfacht die Audit-Berichterstattung, so dass wir mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen können. Zugleich hilft uns das System, uns auf die wichtigen Informationen zu konzentrieren und unsere Dienstleistungen für unsere Wählerschaft zu verbessern.”

Um mehr darüber zu erfahren, wie Diligent Ihrer Organisation helfen kann, die Berichterstattung auf Vorstandsebene über das Audit und Ihr gesamtes Unternehmen hinweg zu optimieren, besuchen Sie das Board Reporting Toolkit von Diligent.

Über Diligent

Diligent ist weltweit führend in der modernen Governance und bietet SaaS-Lösungen für die Bereiche GRC (Governance, Risiko, Compliance) und Audit sowie ESG (Environment, Social, Governance = Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Das Unternehmen vermittelt mehr als einer Million Nutzern und 750.000 Vorstandsmitgliedern und Führungskräften eine ganzheitliche Sicht auf die Praktiken ihres Unternehmens im Bereich GRC (Governance, Risikomanagement und Compliance), damit sie in kürzerer Zeit bessere Entscheidungen treffen können. Ganz gleich, wie groß die Herausforderung ist. Weitere Informationen finden Sie unter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.