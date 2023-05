États-Unis : TotalEnergies et TES s’associent pour développer une unité de production d’e-gaz à échelle industrielle

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) s’associe avec Tree Energy Solutions (TES) pour étudier et développer aux États-Unis une unité de production à échelle industrielle d’e-gaz (ou « e-NG » en anglais), un gaz naturel de synthèse produit à partir d’hydrogène renouvelable et de CO 2 .

D’une capacité de production de 100 000 à 200 000 tonnes par an, ce projet sera détenu à parts égales par les deux partenaires et opéré par TotalEnergies. Ce partenariat combine le savoir-faire de TES en matière d’e-NG et l’expertise de TotalEnergies dans la production d’électricité renouvelable, la conduite de grands projets et la liquéfaction du gaz.

Le « e-NG » sera produit en deux étapes :

pour produire de l’hydrogène renouvelable, un électrolyseur d’une capacité de 1 gigawatt (GW) sera alimenté par environ 2 GW d’énergie éolienne et solaire, apportée par TotalEnergies dans le cadre de contrats d’achats d’électricité long-terme (PPA).

ensuite, cet hydrogène renouvelable sera combiné à du CO 2 d’origine biogénique pour obtenir le gaz de synthèse « e-NG ».

L’e-NG ainsi produit pourra être transporté et/ou liquéfié puis commercialisé comme du gaz naturel en utilisant les infrastructures existantes, et les clients finaux pourront l’utiliser sans modifier leurs installations.

TotalEnergies et TES lancent les études de développement et envisagent une décision finale d’investissement en 2024. Ce projet bénéficiera de crédits d’impôt aux termes de la loi de 2022 sur la réduction de l’inflation (IRA).

« Nous sommes heureux de nous associer à TES pour être ensemble pionniers dans le développement de l’industrie du e-NG. Ce combustible de synthèse va contribuer à la transition énergétique en aidant nos clients à décarboner certaines de leurs activités, notamment celles difficiles à électrifier. Ce produit présente deux avantages majeurs. Premièrement, il ne nécessite pas de nouvelles infrastructures logistiques, puisque e-NG et gaz naturel partagent les mêmes propriétés et peuvent donc être mélangés dans les infrastructures existantes. D’autre part, nos clients n’auront pas à modifier leurs procédés industriels actuels », a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. « Les États-Unis présentent de nombreux avantages pour le développement de notre premier projet d’e-NG et notamment des infrastructures gazières bien développées, des capacités de production d’électricité renouvelable en croissance, et d’importantes subventions publiques. »

« Cette coopération stratégique avec TotalEnergies est un jalon majeur vers la production de e-NG à grande échelle. Notre mission et notre vision sont d’accélérer la course au zéro émissions et d’accélérer le développement de l’hydrogène. Le business model innovant développé par TES contribuera à diversifier le mix énergétique européen et asiatique en mettant à disposition une énergie à la fois renouvelable et abordable. Ce projet novateur atteste de l’efficacité de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). L’annonce d’aujourd’hui confirme que la transition énergétique se fera grâce à la coopération de tous les acteurs », a déclaré Marco Alverà, Président-directeur général de TES.

***

À propos de Tree Energy Solutions (TES)

Producteur international d’énergie verte spécialisé dans le e-NG (gaz naturel de synthèse fabriqué à partir d’hydrogène), TES démocratise l’accès aux énergies renouvelables en misant sur une solution modulaire, économique et éprouvée pour le transport de l’énergie solaire. Sise en Europe et implantée aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie, la société appuie son modèle d’hydrogène vert sur l’énergie solaire et éolienne disponible en abondance dans des régions à faible coût. Combiné à du dioxyde de carbone (CO 2 ), l’hydrogène produit est transformé en e-NG, une molécule renouvelable, facile à transporter et à stocker au moyen des infrastructures existantes. TES a pour ambition de fournir un accès universel à l’énergie solaire et éolienne et d’approvisionner ses clients en e-NG afin de promouvoir la sécurité et l’indépendance énergétique.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

