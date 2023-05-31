全球工程公司JGC Holdings選擇Boomi進行業務系統現代化

東京和賓夕法尼亞州賈斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智慧連接和自動化領導者Boomi™今天宣佈，全球工程公司JGC Holdings Corporation (“JGC”)已選擇Boomi平臺來進行IT基礎設施現代化並支援公司的數位轉型目標。

JGC總部位於日本橫濱，在全球多個地區經營業務，因而需要軸輻式IT架構來無縫連接其各種應用程式和平臺。鑑於開發新系統的複雜性，JGC採取分階段的方法來結合其軟體即服務(SaaS)平臺，例如Coupa和ServiceNow。該專案規模龐大，需要連接眾多介面、系統和平臺，導致成本大增。JGC與Nomura Research Institute (NRI)接洽，希望推薦一家在連接多個平臺和簡化複雜專案方面擁有強大業績記錄和經驗的知名供應商。

JGC數位專案交付部採購DX組經理Atsuo Honiden先生表示：「我們的選擇過程涉及四家供應商，Boomi是其中之一。該公司在解決客戶數位轉型過程的挑戰方面擁有豐富的經驗。無論是就科技還是成本效益而言，Boomi都是最佳選擇。此外，Boomi的解決方案符合我們逐步整合多個系統以形成軸輻式架構的願景。」

Nomura Research Institute, Ltd.資深企業董事總經理兼DX平臺部門經理Akira Matsumoto先生表示：「Boomi在全球部署方面擁有卓越的記錄，並為JGC Corporation的採購專案提供了具有成本效益的解決方案。Boomi的各種連接器使我們能夠有效地實施軸輻式架構，分階段連接多個系統。」

Boomi日本總監Kazunori Hori表示：「Boomi是全球首屈一指的雲端原生獨立整合公司，在整合平臺供應商中擁有規模最大的客戶群。我們幫助每個人與世界萬物建立聯繫，連接超過20萬個不同的端點，從而協助我們的客戶（如JGC）快速且有效率地進行業務創新，我們對此深感自豪。」

Boomi擁有成員超過10萬名且還在日益壯大的社群；以及iPaaS領域規模領先的全球系統整合商(GSI)陣容。公司擁有一個涵蓋大約800家合作夥伴的全球網路，其中包括Accenture、Deloitte、SAP、Snowflake等知名企業；並與 Amazon Web Services、Google和Microsoft等頂尖規模雲端服務提供者建立了合作關係。

Boomi是美國成長最快的科技公司之一，入選Deloitte高科技高成長500大企業(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000大企業(Inc. 5000)排行榜，Boomi還贏得年度公司（連續兩年）和產品創新三項國際史蒂夫獎(Stevie® Awards)、Gold Globee®平臺即服務(PaaS)類金牌獎、雲端服務類別的科技Merit獎、2022年度雲端運算全球領導者Stratus獎，並連續兩年在《CRN合作夥伴計畫指南》中獲得久負盛名的五星評等。

其他資源

關於 Boomi

Boomi致力於透過幫助每個人與世界萬物建立連接，讓世界更美好。作為採用雲端技術的整合平台即服務(iPaaS)先驅、當今全球軟體即服務(SaaS)領域的領先公司，Boomi在整合平台供應商中擁有規模首屈一指的客戶群，以及由大約800家合作夥伴組成的全球網路，其中包括Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP和Snowflake等。全球各大組織競相選擇Boomi屢獲殊榮的平台來探索、管理和協調資料，同時將應用程式、流程和人員連結起來，以獲得更好、更快的結果。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.boomi.com。

© 2023 Boomi, LP. 版權所有。Boomi、「B」標誌和 Boomiverse 是 Boomi, LP 或其子公司或附屬公司的商標。保留所有權利。其他名稱或標誌可能是其各自所有者的商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。