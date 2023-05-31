全球工程公司JGC Holdings选择Boomi对其业务系统进行现代化改造

东京和宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能连接和自动化领导者Boomi™今天宣布，全球工程公司JGC Holdings Corporation (“JGC”)已选择Boomi平台来实现其IT基础设施的现代化并支持公司的数字化转型目标。

JGC总部位于日本横滨，在全球多个地区开展业务，因而需要轴辐式IT架构来无缝连接其各种应用程序和平台。鉴于开发新系统的复杂性，JGC采取分阶段的实施方法来组合其软件即服务(SaaS)平台，例如Coupa和ServiceNow。该项目规模庞大，需要连接众多接口、系统和平台，导致成本增加。JGC与Nomura Research Institute (NRI)接洽，希望推荐一家在连接多个平台和简化复杂项目方面拥有强大业绩记录和经验的知名供应商。

JGC数字项目交付部采购DX组经理Atsuo Honiden先生表示：“我们的选择过程涉及四家供应商，Boomi是其中之一。该公司在解决客户数字化转型过程的挑战方面拥有丰富的经验。无论是就技术还是成本效益而言，Boomi都是最佳选择。此外，Boomi的解决方案符合我们逐步整合多个系统以实现轴辐式架构的愿景。”

Nomura Research Institute, Ltd.高级企业董事总经理兼DX平台部门经理Akira Matsumoto先生表示：“Boomi在全球部署方面拥有卓越的业绩记录，并为JGC Corporation的采购项目提供了具有成本效益的解决方案。Boomi的各种连接器使我们能够有效地实施轴辐式架构，分阶段连接多个系统。”

Boomi日本总监Kazunori Hori称：“Boomi是全球首屈一指的云原生独立集成公司，在集成平台供应商中拥有顶级规模的客户群。我们帮助每个人与世界万物建立联系，连接超过20万个不同的端点，从而帮助我们的客户（如JGC）快速有效地开展业务创新，对此我们深感自豪。”

Boomi拥有成员超过10万名且还在日益壮大的社区，以及iPaaS领域规模领先的全球系统集成商(GSI)阵容。公司拥有一个涵盖大约800家合作伙伴的全球网络，包括Accenture、Deloitte、SAP、Snowflake等；并且与 Amazon Web Services、Google、Microsoft等最大的超级规模云服务提供商等建立了合作关系。

Boomi作为美国发展速度领先的科技公司之一，入选了Deloitte高科技高成长500强(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000强企业(Inc. 5000)榜单。Boomi还赢得了年度公司（连续两年）和产品创新三项国际史蒂夫奖(Stevie® Awards)，Gold Globee®平台即服务(PaaS)类金奖，云服务类别的技术Merit奖，2022年度云计算全球领导者Stratus奖，以及连续两年在《CRN合作伙伴计划指南》中获得久负盛名的五星评级。

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关于Boomi

Boomi致力于通过帮助每个人与世界万物建立连接，让世界更美好。作为基于云技术的集成平台即服务(iPaaS)先驱、当今全球软件即服务(SaaS)领域的领先公司，Boomi在集成平台供应商中拥有规模首屈一指的客户群，以及由大约800家合作伙伴组成的全球网络，其中包括Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP和Snowflake等。全球各大组织竞相选择Boomi屡获殊荣的平台来发现、管理和编排数据，同时将应用、流程和人员联系起来，以获得更好、更快的结果。如需了解更多信息，请访问http://www.boomi.com。

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