Renforcement du partenariat entre Groupe OKwind et Purecontrol pour accélérer le déploiement de solutions d’autoconsommation dans le domaine de l’eau-assainissement

Groupe OKwind (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie renouvelable dédiés à l’autoconsommation, annonce le renforcement de sa participation au capital de la société Purecontrol, acteur spécialisé dans les solutions innovantes de pilotage pour la gestion de l’eau, l’industrie et la performance énergétique.

Confrontés à l’augmentation structurelle du coût de l’énergie, les grands acteurs du secteur de l’eau-assainissement doivent repenser leur consommation et leur gestion de l’énergie.

Depuis 2021 à travers une participation minoritaire au capital de Purecontrol et un contrat de collaboration, Groupe OKwind et Purecontrol ont amélioré la performance de leur offre dédiée au secteur de l’eau-assainissement, et accéléré son déploiement via une approche de co-branding.

L’association des générateurs d’énergie de Groupe OKwind et de l’intelligence artificielle développée par Purecontrol permet de réduire les consommations d’énergie de 10 à 20% et de couvrir les besoins en énergie jusqu’à 70% pour les infrastructures liées au secteur de l’eau-assainissement.

Groupe OKwind a décidé de renforcer ce partenariat qui constitue un véritable levier de croissance pour le développement de ses solutions d’autoconsommation, en particulier dans ce secteur.

Louis MAURICE, Fondateur et Président de Groupe OKwind, déclare : « Depuis 2021, Groupe OKwind collabore avec Purecontrol afin d’accompagner les acteurs du secteur de l’eau-assainissement dans leur transition énergétique et la décarbonation de leur activité en optimisant leur consommation d’énergie tout en les rendant de plus en plus autonomes. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Purecontrol, une Société innovante avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs en faveur de la décarbonation de l’économie. Notre volonté à travers cette coopération est d’accélérer le déploiement de nos solutions dans le secteur de l’eau-assainissement et de l’étendre à d’autres secteurs d’activité ».

Gautier Avril, Co-Fondateur & CTO de Purecontrol, ajoute : « Je tiens à remercier les différents partenaires qui ont participé à cette nouvelle levée de fonds : deux acteurs industriels dont notre investisseur historique Groupe OKwind et groupe Veolia ainsi que les deux fonds d’investissement, Noshaq et Unexo. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer les impacts positifs liés au déploiement de notre solution. Dans un contexte d’urgence climatique, nous nous devons d’aller vite. Et c’est ce que permet notre solution : réduire efficacement les consommations d’énergie, et de manière plus globale, réduire notre impact environnemental ».

Calendrier Financier :

Assemblée Générale, 6 juin 2023

Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2023, 19 juillet 2023 (après clôture des marchés)

(après clôture des marchés) Résultats semestriels 2023 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023, 16 octobre 2023 (après clôture des marchés)

À propos de Purecontrol

Créée en 2017, Purecontrol exploite l’intelligence artificielle pour réduire significativement les coûts opérationnels, les consommations d’énergie, et optimiser les opérations pour le secteur de la gestion de l’eau, de l’industrie et des énergies renouvelables. Aujourd’hui déployée sur plus de 300 sites, la solution a prouvé son efficacité sur les processus grâce au pilotage des installations en temps-réel et à l’analyse des données. Purecontrol permet de réduire 15% des consommations d’énergie en moyenne, et jusqu’à 40% de l’empreinte carbone. En 2021, Purecontrol a obtenu la labellisation Greentech Innovation du Ministère de la Transition Écologique, puis Solar Impulse Efficient Solution en 2022, démontrant ainsi la dimension éco-innovante des solutions fournies.

Pour plus d’informations : https://www.purecontrol.com/

À propos de Groupe OKwind

Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, Groupe OKwind développe des solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche globale, combinant génération et management de l’énergie, vise à renforcer l’autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe OKwind permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle voie pour l’énergie. Une solution qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention. Chaque jour, Groupe OKwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2022, Groupe OKwind a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 41,8 M€ et compte aujourd’hui 164 employés, avec plus de 3 280 installations sur l’ensemble du territoire français.

Pour plus d’informations : www.okwind.fr