UniCredit et Mastercard élargissent leur partenariat en matière de paiements

MILAN--(BUSINESS WIRE)--UniCredit et Mastercard annoncent ce jour l'expansion mondiale de leur partenariat sur les paiements.

Cet accord précède l'avènement d'un solide partenariat conforme à la stratégie Unlocked d'UniCredit. C'est la première fois qu'une grande banque commerciale met en place une stratégie carte unique multimarché de cette envergure en Europe. Un seul accord permet donc de faire fusionner la capacité d'UniCredit à tirer parti de l'influence collective de 13 banques comme d'une seule institution, et l'expertise de Mastercard dans le domaine des paiements par carte. Cet important élargissement de la relation entre les parties débouchera sur de grandes innovations dans le secteur des paiements et sur l'offre d'expériences numériques optimisées aux clients.

Ce partenariat pluriannuel renforcé permettra de disposer des ressources nécessaires pour réaliser l'ambition commune d'accélérer l'innovation dans le domaine des paiements et de placer les clients au centre de toutes les préoccupations. UniCredit sera en mesure de proposer une offre de premier ordre à l'ensemble de ses titulaires de cartes, axée sur une offre simplifiée de produits principaux, une expérience numérique optimisée à l'aide d'une suite complète de solutions intégrées à une application, et le développement d'une approche spécifique de l'innovation, élargissant ainsi le choix des clients à de multiples rails de paiement.

L'engagement des deux parties à amplifier leurs actions concrètes en faveur de la durabilité sociale et environnementale sera également renforcé tout au long de ce partenariat. Des connaissances et des ressources seront associées et spécifiquement axées sur la mise en œuvre de nouveaux projets concernant des objectifs ESG communs, l'élaboration de solutions pour soutenir les communautés et les faire progresser, la lutte contre le changement climatique au moyen de choix de dépenses judicieux, et la capacité de contribuer concrètement aux objectifs environnementaux en intégrant les dons aux dépenses quotidiennes.

Cet accord est un parfait exemple d'exécution du plan Unlocked d'UniCredit, qui réunit 13 banques afin de créer de la valeur au profit des parties prenantes de l'entreprise en consommant faiblement du capital et en se basant sur un ADN européen, mais à la manière d'un groupe unifié. Il s'agit de la concrétisation la plus immédiate du potentiel des paiements, sur lequel UniCredit se concentre pour extraire encore plus de valeur en matière de simplification des produits, de synergies des coûts et de transformation numérique.

Ce partenariat se concentrera sur la concrétisation des priorités stratégiques d'UniCredit, notamment la numérisation des solutions de paiement, l'offre de solutions multifonctionnelles au moyen d'une carte entièrement équipée, et ce, conformément aux attributs de la marque UniCredit, en vue d'accroître la fidélisation et la préférence du client tout au long de son cycle de vie. Tout ceci permettra à UniCredit d'optimiser ses opportunités à l'échelle de la banque grâce à la solide plateforme primée Priceless de Mastercard et à ses ressources de marketing de parrainage.

« Ce partenariat incarne l'essence même de la stratégie Unlocked d'UniCredit et de notre engagement à tirer parti de l'impact global de notre présence sur différents marchés en présentant notre offre comme une seule offre complète au bénéfice de nos clients », a expliqué Andrea Orcel, PDG d'UniCredit. « Notre portée géographique et l'expertise de Mastercard dans ce domaine nous permettent non seulement de rationaliser nos contrats et partenariats, mais aussi d'optimiser notre offre numérique, de sécurité et de produits pour qu'elle profite à l'ensemble des actuels et futurs titulaires de cartes. Ceci illustre parfaitement le nouveau mode de gestion des projets chez UniCredit, qui profite à l'ensemble des entités juridiques de façon ordonnée, comme au sein d'une seule entreprise. »

« UniCredit est un partenaire important depuis de nombreuses années. Ensemble, nous avons créé de véritables solutions qui aident les particuliers et les entreprises dans toute l'Europe. Ce partenariat élargi se fondera sur cette expérience afin de proposer des innovations aux titulaires de cartes UniCredit », a déclaré Michael Miebach, PDG de Mastercard.

Note d’UniCredit aux rédacteurs

UniCredit est une banque commerciale paneuropéenne proposant une offre de services unique en Italie, en Allemagne, ainsi qu'en Europe centrale et orientale. Notre objectif est de donner aux communautés les moyens de progresser, en offrant les meilleurs services de leurs catégories à l'ensemble des parties prenantes et en libérant le potentiel de nos clients et de nos collaborateurs à travers l’Europe. Nous sommes au service de plus de 15 millions de clients dans le monde. Ils sont au cœur de ce que nous faisons sur tous nos marchés. UniCredit est organisée en quatre régions principales et deux usines de produits, Corporate et Individual Solutions, ce qui nous permet d’être proches de nos clients et de profiter de l'envergure du groupe dans son intégralité pour développer et proposer les meilleurs produits sur tous nos marchés. La numérisation et notre engagement envers les principes ESG sont les clés de notre prestation de service. Ils nous aident à ne proposer rien d'autre que l’excellence à nos parties prenantes et à créer un avenir durable pour nos clients, nos communautés et nos collaborateurs.

Note de Mastercard aux rédacteurs

Mastercard est une société technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et en tout lieu, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche de possibilités inestimables.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.