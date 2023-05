L’Australie et la Nouvelle-Zélande signent un contrat de 187,4 millions de dollars avec Inmarsat pour le nouveau service satellitaire SouthPAN

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Toutes les grandes industries d’Australie et de Nouvelle-Zélande, des transports à la construction en passant par les ressources et l’agriculture, bénéficieront des avantages du nouveau service satellitaire SouthPAN (Southern Positioning Augmentation Network) en matière de positionnement et de navigation.

Avec la signature d’un contrat avec Inmarsat Australia pour le nouveau service sur l’un des trois nouveaux satellites I-8 d’Inmarsat, les partenaires de SouthPAN, Geoscience Australia et Toitū Te Whenua Land Information New Zealand, ont fait un pas de plus vers un positionnement par satellite de classe mondiale pour l’hémisphère sud.

SouthPAN fournit des services de positionnement précis, fiables et instantanés dans toutes les zones terrestres et maritimes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une couverture de téléphonie mobile ou d’Internet. Il améliorera la précision du positionnement jusqu’à 10 centimètres. Les services ouverts anticipés sont disponibles depuis septembre 2022.

Les signaux commenceront à diffuser des services à partir du satellite Inmarsat-8, qui couvrira la région Asie-Pacifique, à partir de 2027. Les satellites assureront la redondance et la résilience du SouthPAN afin de garantir la diffusion continue des signaux, permettant ainsi le développement et l’utilisation d’applications critiques reposant sur un positionnement extrêmement précis. Un service satellitaire supplémentaire sera également acquis.

Ces satellites constitueront également un élément essentiel d’un réseau SouthPAN certifié pour la sécurité des personnes, destiné à l’aviation et à d’autres applications, prévu pour 2028. Ces services seront accessibles ou utilisés par des utilisateurs finaux engagés dans des opérations où la vie peut être en danger, comme l’atterrissage d’un avion.

Todd McDonell, président d’Inmarsat Global Government, a déclaré : « SouthPAN représente un potentiel extraordinaire pour la région. Il peut sauver des vies en permettant un suivi précis de la sécurité, aider les agriculteurs à améliorer leur productivité grâce au suivi automatisé des appareils, ou même soutenir les systèmes de gestion des transports de l’avenir. Nous fournissons depuis longtemps des services aux gouvernements dans les moments les plus importants, et nous sommes ravis que nos satellites Inmarsat-8 poursuivent cet héritage jusque dans les années 2040. »

